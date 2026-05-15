Polimi Fest 2026, al Campus Leonardo torna il festival estivo del Politecnico di Milano dedicato a “Technology for Humanity”

Un percorso tra diverse forme d’arte, attraversando temi scientifici estremamente attuali. È questa la cornice dell’11ª edizione del Polimi Fest 2026, il festival estivo del Politecnico di Milano, che torna al Campus Leonardo con una proposta di eventi gratuiti e aperti alla cittadinanza tra il mese di maggio e quello di giugno. Il cuore dell’edizione 2026 è il tema “Technology for Humanity”, scelto come fil rouge di un programma che intreccia innovazione, cultura, società, musica, teatro, cinema, intelligenza artificiale e riflessione scientifica. Un’impostazione che conferma il ruolo del Politecnico di Milano come luogo non solo di formazione e ricerca, ma anche di incontro, partecipazione e apertura verso la città.

Tutti gli appuntamenti del Polimi Fest 2026 sono a ingresso libero, con iscrizione obbligatoria, e si svolgeranno presso il Campus Leonardo, in piazza Leonardo da Vinci, coinvolgendo spazi simbolici dell’ateneo come il Giardino del Campus e l’Aula De Donato.

“Technology for Humanity”, il tema che unisce innovazione, cultura e società

Il tema “Technology for Humanity” diventa la chiave di lettura di un’edizione che affronta questioni centrali del presente, dal rapporto tra essere umano e tecnologia fino alle implicazioni culturali e sociali dell’intelligenza artificiale. Il Polimi Fest 2026 si presenta come una rassegna costruita sul dialogo tra discipline: la musica incontra la matematica e l’educazione STEAM, il teatro riflette sull’obbedienza agli algoritmi, il cinema diventa occasione per approfondire fantascienza, tecnologia, linguaggio, intelligenza artificiale e innovazione sociale.

L’obiettivo è quello di proporre una manifestazione capace di rendere accessibili temi complessi attraverso linguaggi artistici diversi, confermando la vocazione del Politecnico di Milano come spazio di confronto tra saperi tecnici, scientifici e umanistici.

Collaborazioni culturali con Piano City Milano, FringeMI Festival e Milano Film Fest

L’edizione 2026 del Polimi Fest si arricchisce grazie alla collaborazione con alcune importanti realtà del panorama culturale milanese. Il programma nasce infatti anche dal dialogo con Piano City Milano, FringeMI Festival e Milano Film Fest, tre presenze che contribuiscono a rendere la proposta del festival particolarmente ampia e versatile.

Queste collaborazioni permettono al festival estivo del Politecnico di Milano di attraversare più linguaggi e pubblici, trasformando il Campus Leonardo in un luogo di programmazione culturale aperto alla città. La musica inaugura il percorso, il teatro porta in scena una riflessione sul rapporto tra uomo e algoritmo, mentre il cinema accompagna il pubblico in tre serate dedicate a film che interrogano la relazione tra tecnologia, immaginario e società contemporanea.

Piano City Milano apre il festival il 16 maggio con Sachiko Nakajima

Il Polimi Fest 2026 si apre il 16 maggio con un concerto realizzato in collaborazione con Piano City Milano. Protagonista dell’appuntamento sarà la pianista giapponese Sachiko Nakajima, figura che incarna in modo particolarmente significativo lo spirito dell’edizione: musicista, matematica ed educatrice STEAM.

Sachiko Nakajima è stata la prima donna giapponese a vincere una medaglia d’oro alle Olimpiadi internazionali della matematica. È inoltre ambasciatrice delle ragazze STEM presso il Cabinet Office del Giappone, ricercatrice di progetto presso la Graduate School of Mathematical Sciences dell’Università di Tokyo e professoressa appositamente nominata presso il Research Institute for Humanity and Nature.

Il concerto, intitolato “Japanese Folk Reimagined”, proporrà canti popolari e paesaggi giapponesi reinventati attraverso l’improvvisazione jazz. L’appuntamento è in programma il 16 maggio alle ore 11 nel Giardino del Campus Leonardo, in piazza Leonardo da Vinci. In caso di pioggia, il concerto si terrà nell’Aula De Donato, edificio 3 del Campus Leonardo.

FringeMI Festival porta in scena “ALGO-RITMO Manuale breve di obbedienza”

Il secondo appuntamento del Polimi Fest 2026 è in programma il 3 giugno e nasce dalla collaborazione con il FringeMI Festival. Al centro della serata ci sarà lo spettacolo teatrale “ALGO-RITMO Manuale breve di obbedienza”, una riflessione contemporanea sul rapporto tra essere umano e intelligenza artificiale, costruita tra ironia, inquietudine e sfumature dark.

La performance è interpretata da Anselmo Luisi, con la regia di Andrea De Robbio. Lo spettacolo è scritto a quattro mani da entrambi e si inserisce pienamente nel percorso tematico dell’edizione 2026, dedicata a “Technology for Humanity”.

L’appuntamento con “ALGO-RITMO Manuale breve di obbedienza” è fissato per il 3 giugno alle ore 21 nell’Aula De Donato, edificio 3, in piazza Leonardo da Vinci.

Milano Film Fest e Polimi Fest: tre serate di cinema su tecnologia, fantascienza e intelligenza artificiale

Il programma del Polimi Fest 2026 prosegue con una rassegna cinematografica realizzata in collaborazione con il Milano Film Fest. Le proiezioni sono in programma il 4, 5 e 8 giugno e si terranno tutte presso l’Aula De Donato, edificio 3 del Campus Leonardo.

Le tre serate saranno dedicate a film che dialogano con i temi della fantascienza, della tecnologia e dell’intelligenza artificiale. Ogni proiezione sarà accompagnata da momenti di approfondimento a cura di docenti del Politecnico di Milano, offrendo al pubblico strumenti di lettura e interpretazione dei temi affrontati dalle opere cinematografiche.

Il 4 giugno alle ore 21.30 sarà proiettato “Her”, film del 2013 diretto da Spike Jonze e interpretato da Joaquin Phoenix. L’introduzione sarà a cura di Bianca Colosimo, docente di Additive Manufacturing del Dipartimento di Meccanica.

Il 5 giugno alle ore 21.30 sarà la volta di “Arrival”, film del 2016 diretto da Denis Villeneuve, con Amy Adams, Jeremy Renner e Forest Whitaker. L’introduzione sarà curata da Walter Mattana, docente di audiovisivo e cultura del cinema del Dipartimento di Design, in collaborazione con un critico cinematografico di Milano Film Fest.

La rassegna si chiuderà l’8 giugno alle ore 21.30 con “Perfect Days”, film del 2023 diretto da Wim Wenders, con Kōji Yakusho. L’introduzione sarà affidata a Stefano Maffei, docente di Design e Delegato Rettorale all’Innovazione Sociale.

Eventi gratuiti al Campus Leonardo con iscrizione obbligatoria

Il Polimi Fest 2026 conferma la propria natura di festival aperto alla cittadinanza. Tutti gli eventi sono infatti a ingresso libero, ma con iscrizione obbligatoria, una formula che permette al pubblico di partecipare gratuitamente a un programma culturale che attraversa linguaggi e temi diversi.

Il calendario si svolgerà tra maggio e giugno presso il Campus Leonardo del Politecnico di Milano, in piazza Leonardo da Vinci. Dall’apertura musicale del 16 maggio fino alla chiusura cinematografica dell’8 giugno, il festival propone un itinerario che mette al centro il rapporto tra arte, scienza, tecnologia e umanità.

Con l’11ª edizione, il festival estivo del Politecnico di Milano rafforza così la propria identità di appuntamento culturale cittadino, capace di trasformare l’università in un luogo di confronto pubblico sui grandi temi del presente.