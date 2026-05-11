Prezzi del petrolio in rialzo: il Brent supera i 103 dollari al barile, ma l’oro continua a scendere

Nel corso dell’ultima giornata di trading, i prezzi del petrolio hanno mostrato un significativo rialzo, con il Brent che ha superato la soglia dei 103 dollari al barile, registrando una progressione del 2,49%. Anche il West Texas Intermediate (WTI) ha seguito la stessa traiettoria, salendo del 2,28% a 97,60 dollari al barile. Questa tendenza riflette un aumento delle preoccupazioni riguardo l’approvvigionamento e i timori legati alla possibile riduzione della produzione, ma anche la mancanza di progressi nelle trattative tra Stati Uniti e Iran, che hanno alimentato le incertezze sul mercato globale.

Il prezzo del petrolio: fattori e impatti

Il rialzo dei prezzi del petrolio si inserisce in un contesto di incertezze geopolitiche che continuano a spingere i mercati. Le difficoltà nei negoziati tra Stati Uniti e Iran hanno contribuito a mantenere alta la tensione riguardo alla possibilità di un eventuale accordo sul programma nucleare iraniano. Questo scenario ha portato a una crescita dei prezzi del petrolio, alimentando timori legati all’inflazione e alla politica monetaria globale.

I timori che l’inflazione elevata possa spingere le banche centrali a mantenere alti i tassi d’interesse per periodi più lunghi sono cresciuti di pari passo con l’aumento del prezzo del petrolio. Come osservato dagli analisti, la persistente incertezza in merito ai prezzi energetici potrebbe avere ripercussioni dirette sull’economia globale, rafforzando l’ipotesi di un mantenimento dei tassi d’interesse elevati.

L’oro scende a causa dei timori legati all’inflazione

Il rialzo del petrolio non ha portato benefici a tutti i mercati delle materie prime. Infatti, l’oro ha registrato un calo nelle contrattazioni di lunedì, scendendo dello 0,6% a 4.684,32 dollari l’oncia. I future sull’oro statunitensi, con scadenza a giugno, hanno perso lo 0,8%, attestandosi a 4.692,70 dollari.

Secondo gli analisti, la discesa del prezzo dell’oro è dovuta alla persistente pressione derivante dall’incertezza inflazionistica. I timori di una persistente inflazione hanno spinto i mercati a concentrarsi maggiormente sui tassi di interesse elevati, che rappresentano un ostacolo per gli investimenti in oro, storicamente considerato un bene rifugio in tempi di incertezza economica. Questo scenario sta favorendo il rialzo delle altre materie prime, mentre l’oro subisce un contraccolpo.

La situazione degli altri metalli preziosi

Oltre all’oro, anche altri metalli preziosi hanno visto delle fluttuazioni. L’argento spot è riuscito a registrare un aumento dello 0,7%, salendo a 80,88 dollari l’oncia, un segnale positivo rispetto ad altri metalli che hanno subito delle perdite. Il platino, infatti, ha visto una discesa dello 0,6%, scendendo a 2.042,71 dollari, mentre il palladio ha perso lo 0,4%, attestandosi a 1.484,99 dollari.

Anche se l’argento ha mostrato segni di recupero, la discesa del platino e del palladio riflette la debolezza complessiva del mercato dei metalli preziosi, sotto l’influenza delle incertezze legate ai tassi d’interesse e all’andamento delle economie globali. Questi metalli, infatti, tendono a risentire maggiormente della politica monetaria rispetto ad altri beni rifugio come l’oro.

Un mercato delle materie prime sempre più volatile

Il mercato delle materie prime sta vivendo un periodo di grande volatilità, con il petrolio in rialzo e i metalli preziosi, in particolare l’oro, in calo. Le ragioni di questa tendenza vanno ricercate in fattori geopolitici, economici e in particolare nella persistente incertezza sull’inflazione e sulla politica monetaria globale. Mentre il rialzo del petrolio sembra avere un impatto positivo su alcuni settori, la discesa dell’oro e di altri metalli preziosi mette in evidenza le difficoltà per gli investitori in cerca di beni rifugio.

Il futuro dei mercati delle materie prime dipenderà da come evolveranno i negoziati internazionali, in particolare quelli tra Stati Uniti e Iran, e da come le politiche monetarie delle principali banche centrali influenzeranno l’economia globale.