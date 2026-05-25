Prima donna alla guida del Canale di Panama: al vertice Ilya Espino de Marotta

Per la prima volta nella storia del Canale di Panama, una donna ne assumerà la guida. Il consiglio di amministrazione dell’Autorità del Canale di Panama ha nominato Ilya Espino de Marotta alla direzione dell’infrastruttura strategica, scegliendola tra una rosa di 3 candidati. Il suo mandato inizierà il 1° settembre di quest’anno e proseguirà fino al 2033. Con questa nomina, Marotta diventa la 4ª persona a dirigere il Canale dal passaggio di sovranità dagli Stati Uniti a Panama, avvenuto il 31 dicembre 1999.

Una carriera interna di 40 anni e il ruolo nell’espansione del Canale

Ilya Espino de Marotta, ingegnera e dirigente di lungo corso, vanta circa quarant’anni di esperienza all’interno dell’Autorità. Nel corso della sua carriera ha ricoperto ruoli tecnici e manageriali di primo piano, contribuendo anche alla gestione dell’ampliamento della via interoceanica, uno dei progetti infrastrutturali più complessi e rilevanti degli ultimi decenni. Attualmente ricopre la carica di vice amministratrice dell’Autorità, posizione che le ha permesso di consolidare una conoscenza diretta delle sfide operative e strategiche del Canale.

Un’infrastruttura al centro delle tensioni globali

La nomina arriva in una fase delicata per i traffici marittimi internazionali. Il Canale sta registrando un aumento della domanda di transito navale, influenzato dalle tensioni in Medio Oriente e, in particolare, dalle conseguenze del blocco dello Stretto di Hormuz, uno dei passaggi marittimi più critici al mondo. Questi cambiamenti stanno accrescendo la centralità del Canale di Panama nelle rotte commerciali globali, rendendolo un nodo sempre più strategico per l’equilibrio del commercio internazionale.

Pressioni geopolitiche e scontro diplomatico

Sul piano politico, il Canale è diventato anche un punto sensibile nei rapporti tra Stati Uniti e Panama. Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato nel dicembre 2024 che l’infrastruttura sarebbe sotto l’influenza della Cina, arrivando a minacciare più volte la possibilità di un ritorno al controllo statunitense. Dichiarazioni che hanno contribuito ad alimentare un clima di tensione diplomatica attorno a una delle infrastrutture più strategiche al mondo, oggi interamente gestita da Panama.

Una nomina dal forte valore simbolico e operativo

La scelta di Marotta rappresenta dunque non solo una svolta storica sul piano della rappresentanza, ma anche una decisione di continuità tecnica in un momento di forte pressione geopolitica e operativa. Con una domanda di transito in crescita e un contesto internazionale instabile, la nuova direttrice eredita una delle infrastrutture più delicate e cruciali per gli equilibri del commercio globale.