Prima le stelle o i buchi neri? Il telescopio James Webb svela un paradosso cosmico primordiale

Una scoperta astronomica straordinaria sta scuotendo le fondamenta delle nostre conoscenze sulla nascita e sull’evoluzione delle strutture cosmiche. Sulla prestigiosa rivista scientifica Nature, un team internazionale di ricercatori guidato dall’astronomo Ignas Juodžbalis ha recentemente pubblicato uno studio rivoluzionario intitolato “A direct black-hole mass measurement in a little red dot at high redshift”. La ricerca riporta la prima misurazione diretta della massa di un buco nero supermassiccio situato all’interno di un enigmatico oggetto celeste risalente a un’epoca in cui l’Universo aveva appena 700 milioni di anni, ovvero una frazione minima della sua età attuale. I risultati di questa analisi suggeriscono uno scenario inedito: alcuni buchi neri colossali potrebbero essersi formati e sviluppati molto prima della nascita delle stelle nelle galassie che li ospitano, ribaltando i paradigmi tradizionali che vedevano da sempre una crescita parallela e simmetrica tra stelle e nuclei galattici.

L’enigma dei piccoli puntini rossi nell’Universo primordiale

Negli ultimi anni, i primi esperimenti condotti grazie allo specchio dorato del telescopio spaziale James Webb hanno rivelato la presenza di una misteriosa ed inaspettata popolazione di sorgenti luminose puntiformi, prontamente ribattezzate dagli astronomi “little red dots”, ovvero piccoli puntini rossi. La natura esatta di questi oggetti estremamente distanti ha alimentato fin da subito un acceso dibattito all’interno della comunità scientifica internazionale. Sebbene le ricerche preliminari avessero ipotizzato che questi puntini rossi fossero l’espressione visibile di buchi neri supermassicci in fase di rapida crescita, i modelli teorici ed empirici utilizzati fino a questo momento rischiavano di sovrastimare sistematicamente la massa effettiva di tali corpi celesti. La mancanza di misurazioni dirette e precise lasciava un ampio margine di incertezza, impedendo agli scienziati di comprendere appieno se si trattasse di galassie eccezionalmente dense e popolate da astri compatti o di colossali motori gravitazionali nascosti da spessi banchi di polvere cosmica.

La misurazione diretta di Abell2744-QSO1 e la velocità dei gas

Per fare definitiva chiarezza su questo mistero, Ignas Juodžbalis e i suoi colleghi hanno concentrato la loro attenzione su Abell2744-QSO1, un oggetto celeste specifico individuato dal James Webb e classificato a tutti gli effetti come un piccolo puntino rosso ospitante un buco nero attivo. Sfruttando la straordinaria sensibilità degli strumenti spettroscopici a bordo del telescopio, il team è riuscito ad analizzare lo spettro della luce emessa dal gas che orbita freneticamente attorno al nucleo centrale. Le osservazioni hanno rivelato con una precisione senza precedenti la velocità con cui il flusso di gas ruota a diverse distanze dal centro di attrazione, fornendo un dato cruciale per calcolare l’accelerazione gravitazionale subita dalla materia circostante. Questo raffinato approccio metodologico ha permesso agli autori di calcolare in modo diretto l’intensità del campo gravitazionale e di stimare che il buco nero in questione possiede una massa sbalorditiva, quantificabile in circa 50 milioni di masse solari.

Un paradosso cosmico dove il nucleo supera la galassia

Il dato più sconvolgente ed emozionante emerso dall’intera ricerca riguarda l’inconsueto rapporto tra la massa del buco nero e la massa complessiva della galassia circostante. Secondo i calcoli dettagliati effettuati dai ricercatori, la galassia ospite contiene una quantità di massa stellare sorprendentemente ridotta, stimata a meno della metà della massa del solo buco nero centrale. Nelle galassie del nostro Universo locale, come la stessa Via Lattea, il rapporto strutturale è diametralmente opposto, in quanto la massa complessiva delle stelle supera di migliaia di volte quella del buco nero supermassiccio situato nel nucleo. Trovare un oggetto primordiale in cui il buco nero centrale è due volte più massiccio dell’intera popolazione stellare circostante rappresenta un vero e proprio paradosso cosmico. Questo profondo squilibrio suggerisce in modo evidente che il buco nero si trovi in una fase estremamente precoce di formazione e che il suo collasso gravitazionale originario sia iniziato ben prima che le stelle della galassia avessero il tempo fisico di aggregarsi, accendersi e popolare lo spazio circostante.

Riscrivere i modelli evolutivi delle strutture galattiche

I risultati ottenuti dal gruppo di studio guidato da Juodžbalis offrono una delle primissime misurazioni dirette della massa di un buco nero in una fase così remota e inesplorata della storia del nostro cosmo. Questa scoperta mette in seria discussione l’idea classica di co-evoluzione galattica, la teoria secondo cui galassie e buchi neri crescono di pari passo influenzandosi a vicenda in modo simmetrico nel corso delle ere astronomiche. Al contrario, l’esistenza documentata di Abell2744-QSO1 dimostra che nell’Universo primordiale i buchi neri potevano godere di una sorta di corsia preferenziale nello sviluppo, crescendo a ritmi vertiginosi molto prima che le galassie assumessero la conformazione ordinata a cui siamo abituati. Gli stessi autori sottolineano nelle conclusioni del testo come questo studio rappresenti solo l’inizio di un percorso conoscitivo più ampio, indicando che saranno necessari ulteriori lavori osservativi per perfezionare i modelli teorici esistenti e ampliare l’analisi a un numero maggiore di oggetti celesti, aprendo così una nuova entusiasmante finestra sulla reale cronologia dell’alba dei tempi.