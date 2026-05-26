QatarEnergy cancella altri cinque carichi di GNL per Edison: forza maggiore estesa fino a metà agosto

QatarEnergy ha notificato a uno dei suoi maggiori clienti europei, Edison, la cancellazione di altri cinque carichi di GNL, estendendo la forza maggiore da inizio luglio a metà agosto. La notizia è stata resa nota dall’azienda italiana di servizi utili Edison, citata dalla Reuters. La nuova notifica amplia il perimetro delle interruzioni che stanno interessando le forniture di gas naturale liquefatto destinate all’Italia. Edison è infatti legata a QatarEnergy da un contratto a lungo termine per la fornitura di 6,4 miliardi di metri cubi di GNL all’anno al mercato italiano.

Le interruzioni legate alla guerra con l’Iran

Secondo quanto riferito, le consegne previste nell’ambito del contratto tra Edison e QatarEnergy sono state colpite da aprile da interruzioni legate alla guerra con l’Iran. La nuova cancellazione dei cinque carichi di GNL si inserisce quindi in una serie di sospensioni già in corso, che hanno progressivamente aumentato il volume complessivo delle forniture interessate dalla forza maggiore.

L’estensione temporale comunicata da QatarEnergy porta la sospensione delle consegne da inizio luglio fino a metà agosto, ampliando il periodo di incertezza sulle forniture destinate al sistema italiano.

Diciassette carichi di GNL soggetti a forza maggiore

Tenendo conto della notifica di lunedì, Edison ha indicato che un totale di 17 carichi di GNL previsti per la consegna al terminal Adriatico GNL nel nord Italia risultano soggetti a forza maggiore. Il volume complessivo coinvolto è pari a circa 2,2 miliardi di metri cubi di gas, secondo quanto riferito da Edison e riportato dalla Reuters. Si tratta di una quantità rilevante nel quadro del contratto pluriennale tra le due società, che prevede la fornitura annuale di 6,4 miliardi di metri cubi di gas naturale liquefatto all’Italia.

Il ruolo del terminal Adriatico GNL nel nord Italia

Le forniture interessate erano previste in consegna al terminal Adriatico GNL, infrastruttura situata nel nord Italia e centrale per la ricezione del gas naturale liquefatto destinato al mercato nazionale. La cancellazione dei carichi notificata da QatarEnergy riguarda quindi consegne programmate verso una delle principali porte di ingresso del GNL nel sistema energetico italiano. L’interruzione, estesa fino a metà agosto, coinvolge forniture già pianificate nell’ambito del contratto di lungo termine con Edison.

Un contratto di lungo termine da 6,4 miliardi di metri cubi l’anno

Il rapporto tra Edison e QatarEnergy si basa su un contratto a lungo termine per la fornitura di 6,4 miliardi di metri cubi di GNL all’anno all’Italia. Le cancellazioni comunicate finora incidono su una parte significativa delle consegne previste, con 17 carichi complessivamente soggetti a forza maggiore. La notifica più recente, relativa ad altri cinque carichi, porta il volume interessato a circa 2,2 miliardi di metri cubi di gas, secondo quanto dichiarato da Edison e citato dalla Reuters.

La notizia più rilevante: cancellazioni prolungate fino a metà agosto

L’elemento centrale è l’estensione della forza maggiore fino a metà agosto, con la cancellazione di ulteriori cinque carichi di GNL da parte di QatarEnergy. La misura porta a 17 il numero totale delle consegne coinvolte e conferma la prosecuzione delle interruzioni iniziate ad aprile. Per Edison, il quadro aggiornato riguarda forniture destinate all’Italia nell’ambito di un contratto annuale da 6,4 miliardi di metri cubi, con un impatto complessivo indicato in circa 2,2 miliardi di metri cubi di gas.