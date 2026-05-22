Regno Unito, imminente ondata di caldo eccezionale: punte di +33°C, allerta sanitaria

Un’ondata di caldo anomalo è attesa nei prossimi giorni nel Regno Unito, con temperature che potrebbero raggiungere i +33°C nel Sud/Est dell’Inghilterra, inclusa Londra. Un valore che, se confermato, segnerebbe un possibile record per il mese di maggio nel Paese. Secondo le previsioni, il picco del caldo interesserà soprattutto le aree centrali e meridionali, dove le condizioni meteorologiche eccezionali hanno già spinto l’UKHSA a diramare un’allerta arancione, il secondo livello per gravità. L’allerta resterà in vigore fino a mercoledì della prossima settimana, ad indicare un rischio sanitario prolungato legato alle alte temperature.

Dal punto di vista climatologico, l’eventuale picco di +33°C si avvicinerebbe al record storico per il mese di maggio, pari a +32,8°C, registrato a Camden nel 1922.

Le autorità sanitarie raccomandano particolare prudenza, soprattutto per le persone più vulnerabili. Tra le indicazioni principali figurano una corretta idratazione e la protezione della pelle in caso di esposizione al sole, vista anche l’elevata intensità dei raggi ultravioletti prevista in questi giorni. L’allarme arriva in un contesto già segnato da preoccupazioni sanitarie: nel Regno Unito è stato infatti registrato un numero record di oltre 20mila casi di tumore della pelle nell’ultimo anno.