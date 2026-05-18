Repsol e Santos avviano la produzione di petrolio a Pikka: l’Alaska torna protagonista energetico

È ufficialmente partita la produzione di petrolio presso il giacimento di Pikka, situato nel cuore del North Slope dell’Alaska, frutto della partnership tra Repsol e la società australiana Santos. In un comunicato stampa diffuso oggi, la compagnia energetica spagnola ha confermato che il flusso di petrolio è stato avviato e che il primo greggio sta già transitando attraverso il sistema automatizzato di trasferimento della custodia (LACT) per essere immesso nella rete di distribuzione. Si tratta di una svolta per la produzione petrolifera nell’area, che negli ultimi decenni aveva registrato un progressivo declino.

Questo avvio operativo rappresenta un momento di grande rilievo per entrambi i partner e per l’intero settore energetico, segnando l’inizio di una nuova fase di sviluppo produttivo in una delle aree più difficili e strategiche degli Stati Uniti. Il progetto di Pikka è ora in piena operatività, con un chiaro orizzonte di crescita nei mesi a venire.

Strategia produttiva e obiettivi nel breve termine

Secondo quanto comunicato da Repsol, la produzione sul sito di Pikka aumenterà gradualmente fino a raggiungere il livello previsto di 80.000 barili di petrolio greggio al giorno nel corso del terzo trimestre dell’anno. Questo incremento progressivo è stato pianificato per garantire un adattamento efficiente delle infrastrutture e dei flussi logistici, ottimizzando il contributo che il giacimento potrà offrire al mercato petrolifero.

Parallelamente all’aumento della produzione, sono attesi i primi ricavi derivanti dalle vendite di greggio già nel medesimo periodo trimestrale. Le spedizioni saranno gestite alternandosi tra i due partner – Repsol e Santos – in base agli accordi operativi e di business definiti nel corso dello sviluppo del progetto.

Ripresa della produzione petrolifera in Alaska

La ripresa produttiva di Pikka assume un’importanza strategica non soltanto per le società coinvolte, ma anche per la regione dell’Alaska, storicamente legata all’industria petrolifera. Dopo decenni di calo della produzione, l’avvio delle attività in questo giacimento è visto come un potenziale catalizzatore per una nuova fase di dinamismo nel settore energetico locale.

In merito all’avanzamento del progetto, Josu Jon Imaz, CEO di Repsol, ha dichiarato: “alcuni anni fa, abbiamo preso la decisione strategica di sviluppare questo giacimento, scoperto dalla stessa azienda nella regione del North Slope. Oggi, questo impegno comincia a dare i suoi frutti. L’avvio della produzione a Pikka contribuirà in modo decisivo a rivitalizzare la produzione petrolifera in Alaska dopo decenni di declino e consoliderà il progetto come importante polo produttivo dell’area”.

Le parole di Imaz sottolineano l’importanza di una visione a lungo termine per un progetto che rappresenta una delle principali scommesse internazionali di Repsol nel panorama energetico globale.

Un progetto chiave per il futuro energetico

Il successo iniziale della produzione a Pikka pone le basi per un ruolo più significativo dell’Alaska nella produzione di idrocarburi a livello nordamericano, supportato da tecnologie avanzate come il sistema LACT per la gestione dei flussi di greggio. La progressiva scalata verso il target di 80.000 barili al giorno sarà quindi un indicatore fondamentale per valutare l’efficacia operativa e commerciale dell’iniziativa.

Con la produzione avviata e le prime quote di greggio già in distribuzione, Repsol e Santos si pongono in una posizione privilegiata per sfruttare l’andamento dei mercati energetici e consolidare la presenza in una delle aree con maggior potenziale di produzione degli Stati Uniti.