Ricerca alla Granda 2026: Cuneo al centro dell’innovazione per trasporto sostenibile ed energia elettrica

Mancano poche ore all’avvio di Ricerca alla Granda, la serie di eventi che trasforma Cuneo nel cuore della discussione scientifica su trasporto sostenibile su rotaia e reti di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica. Dal 26 al 29 maggio 2026, il capoluogo della Provincia Granda accoglierà alcuni tra i maggiori esperti europei nel settore delle misure elettriche e dell’energia, con un programma articolato che prevede tre giorni di sessioni tecniche e una giornata interamente dedicata alla divulgazione scientifica aperta al pubblico.

Chiusura dei progetti E-TRENY e ADMIT il 26 maggio

Il 26 maggio sarà dedicato alla conclusione dei lavori dei progetti europei E-TRENY e ADMIT, coordinati dall’INRIM, l’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica. Questi progetti affrontano le tematiche cruciali dell’efficienza energetica, della sostenibilità e della normazione relativa ai sistemi di trasporto elettrico, come treni, tram e metropolitane.

I progetti europei rappresentano un importante momento di confronto sulle strategie per rendere i trasporti pubblici più ecologici e integrati con le reti elettriche intelligenti, offrendo spunti pratici e scientifici agli operatori del settore.

Incontri annuali delle principali organizzazioni europee

Il 28 e il 29 maggio, Ricerca alla Granda ospiterà gli incontri annuali delle principali organizzazioni europee nel campo delle misure elettriche. Tra questi, l’assemblea annuale della Rete Europea di Metrologia per le Reti Elettriche Intelligenti (EMN-SEG) e l’incontro annuale del sottocomitato Potenza ed Energia del Comitato Tecnico per l’Elettricità e il Magnetismo (TC-EM) di EURAMET, l’Associazione europea degli istituti metrologici nazionali.

Questi appuntamenti rappresentano un’occasione unica di confronto tra istituti metrologici europei e stakeholder del settore energetico, con l’obiettivo di armonizzare standard e metodologie di misurazione a livello continentale.

Workshop divulgativo e concorso “Next Generation Mobility” il 27 maggio

Il 27 maggio sarà la giornata dedicata alla divulgazione scientifica. Durante il workshop divulgativo saranno presentati i risultati dei progetti E-TRENY e ADMIT, offrendo ai partecipanti una panoramica dei progressi nel campo della mobilità sostenibile e dell’efficienza energetica.

Sempre durante questa giornata, verranno premiati i vincitori del concorso “Next Generation Mobility: soluzioni sostenibili dai giovani per i giovani”, destinato agli studenti degli istituti appartenenti alla Rete di scuole per la mobilità sostenibile. Il concorso, ideato da Domenico Giordano, ricercatore INRIM e responsabile dei progetti, è stato pensato per coinvolgere attivamente ragazze e ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado.

Partecipazione in presenza e online

Per chi non potrà partecipare in presenza, tutte le giornate di Ricerca alla Granda saranno trasmesse in diretta streaming su YouTube, garantendo così un accesso più ampio ai contenuti scientifici e divulgativi dell’evento.

Gli spazi che ospiteranno gli incontri sono stati messi a disposizione dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo: il Rondò dei Talenti in via Gallo 1 per le riunioni del 26 maggio e lo Spazio Incontri in via Roma 15 per le altre tre giornate.

Collaborazioni internazionali e organizzazione

Gli eventi sono organizzati dall’INRIM e dall’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, partner dei progetti E-TRENY e ADMIT insieme alla spagnola Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial (F2I2), agli istituti metrologici nazionali di Francia (LNE) e Paesi Bassi (VSL) e al Technical Research Centre della Finlandia (VTT).

La manifestazione conferma il ruolo di Cuneo come centro europeo di eccellenza per la ricerca applicata nell’energia elettrica e nella mobilità sostenibile, valorizzando il connubio tra innovazione tecnologica e divulgazione scientifica.