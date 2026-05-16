Rinnovabili e carbone: le contraddizioni della Cina nella sua “rivoluzione energetica”

La Cina sta vivendo una rivoluzione delle energie rinnovabili. Solo nel 2025, ha aggiunto quasi 450 gigawatt (GW) di capacità di energia pulita, una quantità di energia solare superiore e una quantità eolica doppia rispetto a quella prodotta dal resto del mondo messo insieme. Prima del 2010, la Cina disponeva solo di una quantità limitata di energia rinnovabile. Oggi, l’elettricità generata da enormi parchi eolici e solari che si estendono su montagne, deserti, tetti e al largo delle coste, rappresenta un quarto della produzione di elettricità. Il Paese ha raggiunto l’obiettivo di aggiungere 1.200 GW di capacità eolica e solare alla rete entro il 2030, con cinque anni di anticipo rispetto alla scadenza prevista. La Cina produce inoltre oltre l’80% dei pannelli fotovoltaici mondiali, contribuendo a ridurre i costi e ad accelerare la transizione energetica pulita a livello globale.

La sua ricerca di affrancamento dalla dipendenza da petrolio e gas esteri è stata la principale fonte di ispirazione per la rapida espansione delle fonti energetiche nazionali e dell’elettrificazione, afferma Tim Buckley, direttore del think tank australiano Climate Energy Finance. Pechino ha investito precocemente nei veicoli elettrici e nelle batterie, ha osservato Buckley. I veicoli a zero emissioni rappresentano ora più della metà di tutte le vendite di auto in Cina, rispetto a circa il 19% nell’Unione Europea.

Ma il carbone rimane

Tuttavia, il boom delle energie pulite non ha soppiantato il carbone, il combustibile fossile più inquinante. Il Paese rimane il maggiore emettitore mondiale di anidride carbonica e continua a sfruttare le sue vaste riserve di carbone per raggiungere l’autosufficienza energetica. La Cina consuma oltre il 50% dell’offerta globale, in parte perché è l’unico combustibile fossile che non deve importare.

Solo tra gennaio e febbraio 2026, la Cina ha aggiunto 20 gigawatt di capacità di generazione di energia a carbone, quasi la metà della quantità di nuove energie rinnovabili aggiunte nello stesso periodo. Questo spiega in parte perché il Paese non sia sulla buona strada per raggiungere l’obiettivo di neutralità carbonica entro il 2060, secondo il think tank sul clima Carbon Tracker.

La contraddizione è al centro dell’analisi del più recente piano quinquennale cinese (5YP), un programma politico che plasmerà l’economia fino al 2031 e determinerà se il Paese sarà in grado di rispettare i suoi impegni climatici.

Il nuovo 5YP: un difficile equilibrio tra carbone ed energie rinnovabili

Nel 2015, la Cina ha aderito all’Accordo di Parigi sul clima, che mira a limitare l’aumento della temperatura globale ben al di sotto dei 2°C o, preferibilmente, di 1,5°C, rispetto ai livelli preindustriali. Il Paese si è quindi impegnato a raggiungere il picco delle emissioni di CO 2 entro il 2030 e la neutralità carbonica entro il 2060.

Affinché Pechino raggiunga questi obiettivi, afferma Climate Action Tracker, la Cina ha bisogno di “obiettivi chiari per la riduzione del consumo di carbone” nel suo nuovo 5YP. Tuttavia, la tabella di marcia economica pubblicata a marzo non specificava “esplicitamente come sarebbero stati limitati i combustibili fossili“, ha affermato Qi Qin, analista cinese del Centro di ricerca sull’energia e l’aria pulita con sede in Finlandia.

Sebbene il Presidente cinese Xi Jinping avesse promesso nel 2021 di dettagliare una riduzione dell’uso del carbone nel piano 2026-2031, questo non contiene “un piano di graduale riduzione chiaro, né un limite preciso per i combustibili fossili“, ha dichiarato Qin. “Il linguaggio è molto più prudente di quanto molti si aspettassero“, ha detto a DW. Una delle ragioni è la continua influenza della potente lobby del carbone sulla politica del governo cinese.

Il Piano quinquennale prevede che la Cina diventi una “potenza energetica“, ma non specifica l’entità della futura espansione delle energie rinnovabili. Allo stesso tempo, una dichiarazione del governo del 2025 sul “nuovo sistema energetico” cinese affermava che l’energia pulita, comprese le batterie, dovrebbe fornire in futuro la principale fonte di energia di base, con le centrali a carbone ammodernate che fungerebbero da riserva flessibile.

Le emissioni cinesi

Nonostante le preoccupazioni che la Cina non sia ancora sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi climatici di Parigi, ci sono segnali che indicano un possibile rallentamento della crescita delle emissioni. Le emissioni di CO 2 del Paese sono diminuite leggermente (0,3%) nel 2025, proseguendo un trend stabile o in calo dal 2024. Le fonti di energia pulita hanno invertito la tendenza delle emissioni cinesi “per la prima volta“, secondo un’analisi commissionata dal sito web sul clima Carbon Brief.

Sono stati registrati cali delle emissioni in tutti i principali settori, compresi i trasporti (3%), mentre anche la produzione di energia da carbone è diminuita leggermente, grazie all’aumento del 43% della produzione di energia solare tra il 2024 e il 2025.

Le fonti di energia elettrica a basse emissioni di carbonio, le energie rinnovabili e l’energia nucleare hanno tenuto il passo con l’aumento della domanda di elettricità nel Paese e questa tendenza probabilmente continuerà fino al 2030, secondo l’Agenzia Internazionale dell’Energia.

Analisti come Tim Buckley ritengono ora che la produzione di energia da carbone e le relative emissioni potrebbero aver già raggiunto il picco e stabilizzarsi, sebbene altri siano più cauti. Secondo lui, la Cina è stata tradizionalmente conservatrice nei suoi impegni climatici, pur perseguendo una “strategia a lungo termine” stabile, basata su un’espansione senza precedenti delle energie pulite. “La Cina ha il potenziale per accelerare le proprie ambizioni“, ha affermato Buckley, anche se il governo non è esplicito sui suoi obiettivi ed è stato riluttante ad assumere il ruolo di leader globale nella mitigazione dei cambiamenti climatici, nonostante gli Stati Uniti abbiano abdicato al loro ruolo in materia di clima durante la presidenza di Donald Trump, incentrata sui combustibili fossili.

Rinnovato impegno per abbandonare i combustibili fossili

Le nuove linee guida del governo cinese sui combustibili fossili, pubblicate il 22 aprile, confermano la volontà del Paese di abbandonare le risorse fossili, rafforzare l’indipendenza energetica e raggiungere comunque i propri obiettivi climatici, afferma Qin. “Le nuove linee guida centrali parlano di un rigoroso controllo del consumo di combustibili fossili, della riduzione del carbone e del controllo del petrolio. Lasciano ancora spazio alla flessibilità, ma si tratta di strumenti politici concreti“, ha dichiarato Qin a proposito del documento, che indica anche la volontà di aumentare il consumo di energia pulita.

Sebbene il carbone abbia sostenuto decenni di rapida espansione, quest’anno la Cina ha fissato il suo obiettivo di crescita economica più basso dal 1991. Secondo Qin, ciò riflette la consapevolezza che gli obiettivi climatici saranno difficili da raggiungere senza un relativo rallentamento economico, poiché le emissioni rimangono strettamente legate alla crescita. Le “linee guida” di aprile, che non sono vincolanti, delineano anche come una maggiore quantità di energia pulita possa essere integrata nel sistema, man mano che la Cina modernizza la sua rete per migliorare la trasmissione dell’elettricità da fonti rinnovabili.

Qin afferma che c’è stata una corsa alla messa in funzione di 161 GW di nuove centrali a carbone prima della pubblicazione delle linee guida, a causa della crescente consapevolezza che l’utilizzo del carbone “diminuirà sicuramente in futuro“. Le centrali a carbone cinesi operano a capacità ridotta e alcune sono in perdita, aumentando il rischio di asset non redditizi con l’accelerazione della transizione energetica.

Sebbene la traiettoria di decarbonizzazione della Cina sia sempre più influenzata da imperativi economici e di sicurezza energetica, piuttosto che dai soli obiettivi climatici, gli analisti affermano che il risultato potrebbe essere lo stesso. L’espansione delle energie rinnovabili è ormai una componente fondamentale del modello economico cinese, con il settore che ha contribuito per un terzo alla crescita del PIL nel 2025, ha osservato Qin.