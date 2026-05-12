Robotaxi Tesla in Texas: l’espansione si scontra con tempi di attesa record

L’ambizioso piano di Elon Musk di trasformare Tesla in un colosso della robotica e dell’intelligenza artificiale ha segnato un nuovo capitolo con l’allargamento del servizio robotaxi nelle città di Dallas e Houston. Questa mossa, che segue il lancio pilota avvenuto ad Austin lo scorso anno, mira a dimostrare la maturità della tecnologia Full Self-Driving applicata al trasporto pubblico non di linea. Tuttavia, i primi riscontri sul campo dipingono un quadro più complesso di quanto suggerito dai video promozionali, evidenziando una discrepanza tra la visione futuristica dell’azienda e l’attuale esperienza utente nelle strade del Texas.

Tempi di attesa e disponibilità limitata dei veicoli

Uno dei nodi principali emersi durante le prime settimane di operatività riguarda la scarsa reattività del sistema di prenotazione. Gli utenti che tentano di prenotare una corsa tramite l’app dedicata si trovano spesso di fronte a messaggi di alta domanda di servizio o, peggio, alla totale assenza di veicoli disponibili nelle vicinanze. Secondo un’inchiesta condotta da Reuters, i tempi di attesa per un viaggio di pochi chilometri possono superare abbondantemente l’ora, rendendo il servizio poco competitivo rispetto alle soluzioni di trasporto tradizionali o ai servizi di ride-hailing consolidati. Ad Austin, dove la flotta conta circa cinquanta veicoli, le rilevazioni hanno mostrato che in oltre un quarto dei casi non è stato possibile reperire una vettura, con attese medie che superano frequentemente i venticinque minuti.

La sfida del drop-off e il problema dell’ultimo miglio

Oltre alla difficoltà nel reperire un passaggio, il servizio ha mostrato criticità nella precisione della navigazione urbana. In diverse occasioni, le vetture a guida autonoma di Tesla non sono riuscite a raggiungere l’indirizzo esatto richiesto dal passeggero, effettuando il drop-off in aree di parcheggio o punti di sosta situati a notevole distanza dalla meta finale. In alcuni test effettuati a Dallas, i passeggeri sono stati fatti scendere in zone che richiedevano una camminata di circa quindici minuti per raggiungere l’ingresso degli edifici di destinazione. Questa limitazione tecnica trasforma una promessa di comodità in un onere logistico per l’utente, sollevando dubbi sulla reale efficacia degli algoritmi di navigazione in contesti urbani densi e complessi.

Un confronto difficile con i servizi di ride-hailing tradizionali

Il paragone con giganti del settore come Uber evidenzia il divario tecnologico e operativo che Tesla deve ancora colmare. Mentre un conducente umano è in grado di navigare attraverso arterie principali e scegliere percorsi dinamici per evitare il traffico, i robotaxi di Tesla tendono a prediligere strade secondarie o percorsi più conservativi, allungando drasticamente i tempi di percorrenza. In un caso emblematico, un tragitto di soli cinque miglia che normalmente richiederebbe venti minuti è stato completato in quasi due ore, a causa di una combinazione di attese iniziali e una scelta di percorso inefficiente da parte del software. Questa cautela eccessiva, sebbene necessaria per la sicurezza in questa fase di beta-testing, rappresenta un ostacolo alla scalabilità commerciale del progetto.

Visione aziendale e pressione degli investitori

Nonostante queste difficoltà iniziali, l’espansione in Texas rimane un pilastro fondamentale per la valutazione di mercato di Tesla. Gran parte della capitalizzazione miliardaria della società poggia sulla scommessa che la guida autonoma diventi una fonte di reddito ricorrente ad alto margine. Il passaggio da semplice produttore di veicoli elettrici a fornitore di una rete globale di trasporto autonomo è il cuore della strategia di Musk per il 2026 e oltre. Il successo di questa transizione dipenderà dalla capacità degli ingegneri di risolvere i problemi di disponibilità della flotta e di migliorare la precisione del software, trasformando quello che oggi appare come un esperimento limitato in un servizio di mobilità affidabile e onnipresente.

Il futuro della mobilità autonoma tra ostacoli e innovazione

Il percorso verso una flotta di taxi completamente automatizzati è costellato di sfide che vanno oltre la semplice programmazione del codice. La gestione di una flotta reale richiede un’infrastruttura di supporto capace di gestire ricariche, manutenzione e distribuzione capillare dei veicoli sul territorio. Gli intoppi registrati a Dallas e Houston fungono da prezioso feedback per Tesla, che continua a raccogliere dati massicci per affinare l’intelligenza artificiale alla base dei suoi veicoli. Resta da vedere se la velocità di aggiornamento del software sarà sufficiente a placare l’impazienza di utenti ed investitori, che attendono una rivoluzione dei trasporti promessa da anni e che oggi sembra ancora dover affrontare i tempi di attesa tipici di una tecnologia in fase embrionale.