Roma e i terremoti: l’INGV vince il premio “Miglior story map 2026” alla Conferenza Esri Italia

Un riconoscimento nazionale per raccontare la scienza attraverso storie, mappe e memoria collettiva. La Story Map “Roma e i terremoti. Storie e storielle che si raccontano da due millenni nella Capitale” ha conquistato il titolo di miglior Story Map dell’anno, assegnato all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) dal comitato scientifico della Conferenza Esri Italia 2026. Il premio è stato conferito durante l’appuntamento annuale dedicato ai Sistemi Informativi Geografici (GIS), tenutosi il 13 e 14 maggio all’Ergife Palace Hotel di Roma, uno degli eventi di riferimento per il settore.

Da alcuni anni il Dipartimento Terremoti dell’INGV utilizza le Story Maps come strumento di divulgazione e informazione all’interno della piattaforma digitale multicanale INGVterremoti, con l’obiettivo di rendere più accessibili temi complessi come la sismicità e il rischio sismico e da maremoto. Il format combina contenuti scientifici, mappe interattive e narrazione, favorendo comprensione, partecipazione e coinvolgimento del pubblico.

La Story Map premiata propone un viaggio articolato in 7 capitoli dedicati al rapporto tra Roma e i terremoti, intrecciando dati storici, tradizioni popolari e testimonianze culturali. Il percorso si apre con alcune credenze diffuse nei secoli – tra cui l’idea che il Papa protegga Roma dai terremoti – e prosegue ricostruendo la storia sismica della Capitale attraverso un itinerario interattivo tra monumenti e luoghi simbolo che conservano ancora oggi le tracce degli eventi del passato.

Il racconto attraversa poi la sismicità più recente, affrontando anche il tema della falsa previsione di un devastante terremoto attribuita allo pseudo-sismologo Raffaele Bendandi. La narrazione si chiude con uno sguardo sulla letteratura popolare romana, grazie ai sonetti in romanesco di Giuseppe Gioacchino Belli, che raccontano le reazioni dei cittadini al terremoto di Foligno del 1832. A ritirare il riconoscimento è stato Maurizio Pignone, primo tecnologo dell’Osservatorio Nazionale Terremoti dell’INGV, che dal 2015 coordina il team responsabile della realizzazione di numerose Story Map pubblicate nel blog INGVterremoti.

“Questo riconoscimento”, afferma Pignone, “celebra il successo della story map dedicata alla Capitale, che integra l’informazione geografica con dati scientifici, attraverso una narrazione accattivante aperta a tutti, capace di fare luce sul legame tra la Città Eterna e i terremoti anche attraverso aneddoti, leggende metropolitane e testimonianze storiche”.

Durante la Conferenza, la story map è stata presentata nella sessione “Sistemi, piattaforme e modelli operativi per la gestione dei rischi e la risposta alle emergenze”, dedicata alle best practice e alle tecnologie innovative per la prevenzione, il monitoraggio e la gestione dei rischi naturali e antropici.