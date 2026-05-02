Rotte spaziali: la NASA ridisegna il calendario della Stazione Spaziale Internazionale

La gestione della Stazione Spaziale Internazionale richiede una precisione millimetrica nella pianificazione strategica dei lanci che collegano la Terra al laboratorio orbitante, garantendo una continuità operativa fondamentale per la ricerca scientifica. Recentemente, la NASA e i suoi partner internazionali hanno annunciato una revisione significativa del calendario dei voli previsti per i prossimi mesi, cercando di ottimizzare la logistica e assicurare la massima efficienza dei trasporti. Questo aggiornamento mira a sincronizzare le missioni di rifornimento con i turni di rotazione degli equipaggi, permettendo alla vita a bordo di procedere senza intoppi strutturali o carenze di materiali. Attraverso una attenta analisi dei carichi utili e delle finestre di lancio disponibili, l’agenzia spaziale americana sta preparando il terreno per una serie di missioni chiave che vedranno protagonisti sia i partner privati come SpaceX e Northrop Grumman, sia la storica collaborazione internazionale. Si tratta di un puzzle tecnologico estremamente complesso in cui ogni singolo tassello deve incastrarsi perfettamente per sostenere le ambizioni umane oltre i confini dell’atmosfera terrestre e massimizzare i risultati scientifici ottenibili.

Maggio e luglio: tra rifornimenti e nuovi esploratori

Il primo appuntamento cruciale della nuova tabella di marcia è fissato il 12 maggio. In questa data, la missione SpaceX Commercial Resupply Services-34 (CRS-34) decollerà da Cape Canaveral, portando con sé oltre 2.900 kg di rifornimenti e attrezzature scientifiche. Questo carico è vitale per il sostentamento degli esperimenti attualmente in corso a 400 chilometri di altezza. Poco dopo, il 14 luglio, l’attenzione si sposterà sulla missione russa Soyuz MS-29. Il lancio trasporterà un equipaggio internazionale composto dall’astronauta della NASA Anil Menon e dai cosmonauti di Roscosmos Pyotr Dubrov e Anna Kikina. I 3 inizieranno una missione di lunga durata, contribuendo a mantenere la presenza umana costante sulla Stazione e portando avanti studi critici sulla fisiologia umana in microgravità.

L’accelerazione della Crew-13 e il potenziamento energetico

Una delle novità più rilevanti riguarda la missione SpaceX Crew-13 della NASA. Inizialmente prevista per novembre 2026, la partenza è stata anticipata alla metà di settembre. Questa decisione è stata presa per aumentare la frequenza delle rotazioni degli equipaggi statunitensi, garantendo una presenza più fluida e una gestione ottimale delle risorse umane a bordo. Il lancio avverrà sempre dalla Florida. In autunno seguirà la missione cargo SpaceX CRS-35, che trasporterà un carico di circa 3.200 kg. Tra i materiali inviati spiccano i nuovi pannelli solari iROSA (International Space Station Roll Out Solar Arrays), progettati per potenziare il sistema elettrico della Stazione e fornire l’energia necessaria alle future espansioni della ricerca. Tra la fine dell’autunno e l’inizio dell’inverno, toccherà invece alla Northrop Grumman con la missione CRS-25, pronta a inviare quasi 5 tonnellate di rifornimenti.

Il rebus Starliner e la sicurezza degli equipaggi

Mentre il calendario dei partner commerciali consolidati sembra definito, rimane sotto attenta revisione il futuro della missione cargo uncrewed Boeing Starliner-1. Il team della NASA sta ancora analizzando i problemi tecnici emersi durante il Crew Flight Test del 2024 e valutando i rapporti del Program Investigation Team. L’agenzia sta monitorando costantemente il traffico sulla Stazione e la prontezza operativa del veicolo per stabilire la prima finestra di lancio utile. Ogni aggiustamento al calendario riflette la priorità assoluta della NASA: la sicurezza degli astronauti. La flessibilità dimostrata in questa programmazione permette di massimizzare le capacità scientifiche del laboratorio orbitante, adattandosi alle sfide tecniche e logistiche che la frontiera dello Spazio impone quotidianamente.