Russia-Cina, le indiscrezioni: “Pechino ha addestrato soldati russi ad uso avanzato di droni”

Secondo fonti di intelligence europee riportate da Reuters e citate da United 24 Media, la Cina ha addestrato circa 200 militari russi alla fine dello scorso anno. L’addestramento si è svolto in diverse strutture sul territorio cinese, tra cui Pechino e Nanchino, e ha rappresentato un passo significativo nella cooperazione militare tra i due Paesi. Alcuni dei soldati che hanno partecipato al programma “sono poi stati inviati al fronte ucraino”, sottolineano le stesse fonti. Questo aspetto rende l’iniziativa particolarmente rilevante per il contesto del conflitto in Ucraina, poiché indica un trasferimento diretto di competenze militari dalla Cina alle forze russe impegnate in combattimento.

Contenuti e obiettivi del programma bilaterale

Il programma, formalizzato da un accordo bilaterale a Pechino lo scorso luglio, prevedeva che i militari russi ricevessero formazione su droni in combattimento, sistemi elettronici di guerra e operazioni di fanteria meccanizzata. L’addestramento ha incluso anche l’accesso a tecnologie avanzate e pratiche di simulazione, strumenti considerati essenziali per migliorare le capacità operative sul campo.

La maggior parte dei partecipanti russi erano istruttori con esperienza, il che ha permesso di accelerare il trasferimento delle competenze acquisite alle unità operative. L’iniziativa segna così un livello di collaborazione senza precedenti tra Mosca e Pechino, estendendo la cooperazione militare ben oltre la semplice condivisione di tecniche e tattiche.

Tecnologie avanzate e simulazioni operative

Durante il corso, i militari russi hanno avuto accesso a sistemi di simulazione per replicare scenari di combattimento realistici e testare l’impiego dei droni da guerra in situazioni operative complesse. L’uso di queste tecnologie avanzate rappresenta un significativo miglioramento delle capacità di combattimento delle forze russe sul fronte ucraino.

L’invio di militari formati in Cina direttamente al fronte ucraino suggerisce che il livello di cooperazione tra Mosca e Pechino sta assumendo caratteristiche operative concrete. Questo sviluppo potrebbe avere ripercussioni importanti nel contesto delle relazioni internazionali e della percezione occidentale della neutralità cinese nel conflitto ucraino.