Scalatrice inglese cade a Monte Pellegrino: intervento del Soccorso Alpino nel settore Valdesi | FOTO

Una scalatrice di nazionalità inglese è rimasta ferita a Monte Pellegrino, nel settore Valdesi, dopo una caduta avvenuta mentre affrontava da prima di cordata il monotiro “Ciocca Sciocca”. L’incidente ha richiesto l’intervento del Soccorso Alpino, che ha raggiunto l’infortunata, l’ha messa in sicurezza e l’ha affidata successivamente ai sanitari del 118 per il trasferimento in ospedale. L’episodio si è verificato nel settore Valdesi di Monte Pellegrino, una delle aree frequentate dagli appassionati di arrampicata. La donna stava affrontando da prima di cordata il monotiro “Ciocca Sciocca” quando è caduta.

Durante la caduta, la scalatrice ha impattato violentemente il ginocchio sinistro contro una cengia. L’urto le ha provocato un importante trauma all’arto, oltre a ecchimosi e contusioni in varie parti del corpo.

I primi soccorsi da parte dei tecnici del CNSAS

La scalatrice è stata raggiunta immediatamente da due tecnici del Servizio Regionale Sicilia del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, il CNSAS, che si trovavano già in zona perché impegnati in attività di arrampicata.

I due tecnici hanno subito attivato la Stazione di Soccorso Alpino di Palermo, raggiungendo l’infortunata e procedendo alla sua messa in sicurezza. La tempestività dell’intervento ha consentito di assistere rapidamente la donna in un contesto impervio, dove le operazioni di recupero richiedono competenze tecniche specifiche.

Stabilizzazione, immobilizzazione e trasporto in barella

Una volta sul posto, i soccorritori del Soccorso Alpino hanno provveduto alla stabilizzazione della scalatrice. L’arto traumatizzato è stato immobilizzato e la donna è stata successivamente posizionata in barella.

Dopo un breve trasporto lungo il sentiero, la paziente è stata condotta fino al punto raggiungibile dall’ambulanza del 118, intervenuta nel frattempo sul posto. Da lì è stata presa in carico dal personale sanitario.

Trasferimento all’Ospedale Villa Sofia

Al termine delle operazioni di recupero, la scalatrice inglese è stata trasferita all’Ospedale Villa Sofia di Palermo. Qui la donna è stata accompagnata per gli accertamenti diagnostici e per ricevere le cure necessarie dopo il trauma riportato durante la caduta.

L’intervento conferma il ruolo fondamentale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico nelle emergenze che si verificano in ambiente impervio, anche in aree frequentate dagli sportivi come Monte Pellegrino.