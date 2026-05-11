Sciame sismico in California: oltre 350 terremoti registrati nella zona di Brawley

Centinaia di scosse di terremoto hanno colpito il deserto della contea di Imperial, nella California meridionale, durante il weekend dell’8-10 maggio, e sono state avvertite da quasi 200.000 persone. Secondo quanto riporta The Hill, lo United States Geological Survey ha registrato oltre 350 terremoti nella zona vicino a Brawley, con il terremoto più forte di magnitudo 4.7. L’Ufficio per i Servizi di Emergenza del Governatore della California sta collaborando con le agenzie locali. I danni riportati sono stati tuttavia lievi o nulli.

L’USGS spiega che l’area fa parte della zona sismica di Brawley, che “ha una storia di sciami sismici e sfruttamento dell’energia geotermica”. Si trova inoltre in prossimità dell’area considerata “un complesso insieme di faglie strettamente interconnesso alla faglia di Imperial“. Ciò rende l’area “suscettibile a sciami sismici”, secondo il California Institute of Technology.