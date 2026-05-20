Scoperta “entusiasmante” su Nereide: la misteriosa luna di Nettuno potrebbe essere l’ultima sopravvissuta al caotico arrivo di Tritone

Secondo quanto riportato da alcuni scienziati, Nereide, una delle lune più distanti di Nettuno, potrebbe essere l’ultima delle compagne originarie del pianeta a essere sopravvissuta a una collisione cosmica. Sedici lune conosciute orbitano attorno a Nettuno, l’ottavo e più distante pianeta del nostro Sistema Solare. Tritone, la luna più grande di Nettuno, si è imposto miliardi di anni fa dalle gelide periferie del Sistema Solare, disperdendo le lune originarie del pianeta e mettendole su traiettorie di collisione distruttive. Ora, un team guidato dal California Institute of Technology ha utilizzato il telescopio spaziale Webb della NASA per studiare Nereide. Le loro osservazioni suggeriscono che Nereide non sia una “intrusa” come Tritone e che probabilmente sia sopravvissuta rifugiandosi nella sua orbita ellittica estrema attorno a Nettuno.

“Le nostre conoscenze su Nereide sono molto limitate. Per le sue dimensioni, Nereide è estremamente poco studiata“, ha affermato l’autore dello studio Matthew Belyakov, del Caltech.

Nereide

Nettuno è stato visitato da una sola sonda spaziale, la Voyager 2 della NASA nel 1989. Nereide fu scoperta 40 anni prima dall’astronomo olandese Gerard Kuiper, che diede alla luna il nome delle ninfe marine della mitologia greca. Con un diametro di circa 350 chilometri, Nereide ha un’orbita estremamente eccentrica per una luna. Impiega praticamente un intero anno terrestre per orbitare attorno a Nettuno, passando a meno di 1,4 milioni di chilometri dal gigante ghiacciato a un’estremità della sua orbita ellittica e fino a 9,6 milioni di chilometri all’altra estremità.

Lo studio

Come molte altre lune del Sistema Solare esterno, si sospettava da tempo che Nereide fosse migrata nelle vicinanze di Nettuno dalla gelida distesa esterna conosciuta come Fascia di Kuiper. Ma utilizzando il telescopio Webb, gli scienziati hanno determinato che la composizione di Nereide era incompatibile con quella degli oggetti della Fascia di Kuiper: conteneva troppo ghiaccio. Ciò suggerisce che Nereide abbia sempre fatto parte del sistema di Nettuno.

“Non abbiamo molte prove rimaste intorno a Nettuno: il sistema non ha molte lune rimaste”, ha affermato Belyakov. Ma le ultime osservazioni “escludono categoricamente” che Nereide sia passata di lì come tante altre e sia stata catturata dalla gravità planetaria. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Science Advances.

“Un risultato entusiasmante”

“Si tratta di un risultato entusiasmante“, ha dichiarato Scott Sheppard, astronomo planetario del Carnegie Science, che non ha partecipato allo studio. Le osservazioni mostrano per la prima volta che la peculiare orbita di Nereide corrisponde “alla storia che ci si aspetterebbe da una luna che si è formata originariamente vicino a Nettuno e che è stata successivamente spinta verso l’esterno dalla cattura di Tritone”, ha affermato Sheppard.

Secondo Belyakov e il suo team, le lune più interne di Nettuno si sono probabilmente formate dai resti frantumati delle lune originali che furono vittime di Tritone.

Tutti e tre gli altri pianeti giganti del Sistema Solare hanno più lune, con Saturno in testa alla classifica con 292. Secondo gli scienziati, una sonda spaziale in visita potrebbe svelare la storia dell’origine del sistema nettuniano, sebbene al momento non siano previste missioni di questo tipo.