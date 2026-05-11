Scoprire l’Universo: un viaggio astronomico a Zagarolo con “Astro Young!”

Venerdì 15 maggio 2026, dalle ore 19:30, l’Istituto di Istruzione Superiore “Paolo Borsellino e Giovanni Falcone” di Zagarolo ospiterà l’evento conclusivo del progetto formativo “Astro Young! La Scienza Inclusiva a misura di giovane”, organizzato dall’Associazione Tuscolana di Astronomia (ATA). Un’occasione imperdibile per scoprire l’affascinante mondo dell’astronomia, non solo attraverso spiegazioni teoriche, ma anche con esperienze pratiche che permetteranno al pubblico di osservare da vicino il cielo e i suoi misteri. Il cuore dell’evento sarà l’opportunità di avvicinarsi all’astronomia in modo diretto, con l’ausilio di telescopi e altri strumenti scientifici.

Gli studenti e le studentesse del progetto, giovani appassionati di astronomia, guideranno il pubblico alla scoperta dei corpi celesti, raccontando la loro composizione e caratteristiche. Grazie alla loro preparazione, i partecipanti potranno osservare gli oggetti più affascinanti del cielo, come pianeti, stelle e galassie, e comprenderne le proprietà astrofisiche.

Il coinvolgimento degli studenti va ben oltre la semplice osservazione, poiché questi giovani astrofili avranno il compito di illustrare al pubblico le peculiarità di ogni oggetto celeste, offrendo una visione completa e appassionante della scienza che esplora l’universo. La passione di questi ragazzi è il motore che rende unica l’iniziativa, trasformando la serata in un’esperienza emozionante e formativa per tutti.

Il planetario gonfiabile: un’esperienza immersiva

Un altro elemento distintivo dell’evento sarà il planetario gonfiabile dell’ATA, che rappresenta una delle attrazioni principali della serata. Questo straordinario strumento di simulazione del cielo offrirà al pubblico una visione spettacolare delle meraviglie celesti. La cupola del planetario diventerà un luogo magico dove gli spettatori, sia adulti che bambini, potranno vivere un’esperienza visiva immersiva e coinvolgente.

Sotto questa cupola, gli studenti del progetto “Astro Young” offriranno spettacoli divulgativi di grande impatto emozionale, che trasporteranno il pubblico alla scoperta delle stelle, dei pianeti e delle costellazioni. Un’occasione unica per capire come la scienza, attraverso la tecnologia, permetta di esplorare l’universo in modo sempre più preciso ed affascinante.

La conferenza di Marko Begaj: “Progettare lo spazio”

L’evento avrà anche una componente formativa di alto livello. Alle ore 20:30, infatti, è prevista la conferenza “Progettare lo spazio: come nasce una missione spaziale”, a cura di Marko Begaj, socio operativo dell’ATA ed ex studente del liceo scientifico di Zagarolo. Durante la conferenza, Begaj approfondirà il processo che porta alla realizzazione di una missione spaziale, dal progetto iniziale fino alla sua concreta realizzazione, fornendo al pubblico una panoramica delle sfide tecniche e scientifiche che gli ingegneri e gli scienziati affrontano nel progettare e realizzare le missioni spaziali.

La sua esperienza diretta nel settore renderà questa conferenza un’occasione imperdibile per tutti coloro che sono interessati alla scienza spaziale e alle tecnologie all’avanguardia utilizzate per esplorare l’universo. La conferenza sarà un’opportunità unica di ascoltare un esperto che ha vissuto in prima persona le sfide del settore spaziale, portando il pubblico a riflettere su quanto sia affascinante e complesso progettare per lo spazio.

Un evento di scienza e inclusione

Il progetto “Astro Young!”, che coinvolge in prima persona gli studenti locali, rappresenta non solo un’opportunità di apprendimento, ma anche un esempio di come la scienza possa essere uno strumento di inclusione e di partecipazione. Infatti, il progetto si distingue per il suo approccio inclusivo, che permette a giovani appassionati di diventare protagonisti nella divulgazione scientifica, rendendo la scienza accessibile a tutti, senza distinzioni di età.

L’iniziativa mira a sensibilizzare il pubblico verso la conoscenza scientifica e la cultura astronomica, in un contesto che unisce divertimento ed educazione. Gli studenti non solo approfondiscono tematiche scientifiche, ma imparano anche a comunicare con il pubblico, sviluppando competenze che potranno utilizzare in futuro, sia nel campo scientifico che in altri ambiti professionali.

L’evento conclusivo del progetto “Astro Young! La Scienza Inclusiva a misura di giovane” a Zagarolo sarà una serata ricca di emozioni e di scoperte scientifiche. Grazie alla passione degli studenti e alla collaborazione con l’Associazione Tuscolana di Astronomia, il pubblico avrà la possibilità di vivere un’esperienza unica, esplorando le meraviglie dell’universo attraverso osservazioni, spettacoli e conferenze di alto livello. Un evento che dimostra come la scienza possa essere davvero per tutti, anche per i più giovani, e come la conoscenza possa diventare un ponte tra le generazioni.