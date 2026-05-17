“Scorte di greggio mondiali vicine ai minimi degli ultimi 10 anni”: rischio di un nuovo balzo dei prezzi

Le scorte di greggio mondiali si stanno avvicinando al livello minimo degli ultimi 10 anni con il rischio di un nuovo balzo dei prezzi. L’allarme arriva da Ubs nel suo ultimo rapporto secondo cui, malgrado la minore domanda e le misure dei governi come il rilascio delle riserve strategiche, a fine maggio le scorte toccheranno il livello più basso (7,6 miliardi di barili). Anche il CEO di Exxon, Darren Woods, ha detto alla CBS che, quando si arriverà al livello minimo di scorte nel caso di un prolungarsi del blocco di Hormuz, si rischierà un rialzo delle quotazioni e conseguenze negative sull’economia.