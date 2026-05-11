Scudo anti-drone: un’alleanza strategica per proteggere le infrastrutture critiche da minacce emergenti

La crescente minaccia rappresentata dai droni e dagli attacchi di sabotaggio sulle infrastrutture critiche ha spinto il produttore di armi tedesco Rheinmetall e l’operatore di telecomunicazioni Deutsche Telekom a unire le forze per sviluppare una nuova soluzione di difesa avanzata. L’obiettivo principale di questa collaborazione è proteggere città, impianti sensibili e siti strategici in Germania, unendo competenze nel settore della cybersicurezza, della difesa fisica e delle tecnologie di comunicazione sicure. La decisione di allearsi arriva in un periodo segnato da un aumento delle minacce ibride e da una situazione geopolitica sempre più tesa, in particolare con la crescente preoccupazione per gli attacchi provenienti dalla Russia.

Negli ultimi anni, la Germania e altri paesi europei hanno dovuto fronteggiare un numero crescente di voli non identificati di droni sopra infrastrutture sensibili, come centrali elettriche, porti, aeroporti e installazioni militari. Questo scenario ha messo in evidenza l’urgenza di sviluppare soluzioni tecnologiche avanzate per proteggere siti fondamentali per la sicurezza nazionale ed economica.

“L’attuale situazione geopolitica ha evidenziato ancora di più la necessità di proteggere le infrastrutture critiche” e ha portato a un aumento delle “minacce ibride legate al sabotaggio e all’attività dei droni”, ha dichiarato Rheinmetall in un comunicato ufficiale. In questo contesto, la cooperazione tra le due aziende tedesche assume un significato strategico, mirando a rafforzare la sicurezza delle strutture più vulnerabili agli attacchi.

Una difesa “multi-minaccia”

Il progetto congiunto prevede lo sviluppo di tecnologie avanzate per contrastare un’ampia gamma di attacchi che potrebbero minacciare le infrastrutture critiche. In particolare, l’approccio scelto si configura come un sistema di difesa multi-minaccia, che integra la cybersicurezza e la protezione fisica delle strutture vulnerabili. La collaborazione prevede l’uso di sensori, sistemi di risposta automatizzati e reti di comunicazione sicure, tutti componenti fondamentali per garantire una difesa efficace contro le nuove minacce digitali e fisiche.

“La minaccia rappresentata dai droni è altamente digitale. Per questo una difesa efficace richiede una combinazione di sensori, sistemi di risposta e reti di comunicazione sicure”, ha dichiarato Armin Papperger, presidente del consiglio direttivo di Rheinmetall, sottolineando l’importanza di un approccio integrato per rispondere ai rischi legati ai droni e al sabotaggio tecnologico.

L’esperienza di Rheinmetall nella difesa contro i droni

Rheinmetall, gruppo di difesa noto per la produzione di sistemi di protezione avanzati, ha accumulato una significativa esperienza nella difesa anti-drone, avendo sviluppato e messo in uso sistemi di protezione a corto raggio. Questi sistemi sono stati utilizzati in scenari operativi complessi, come in Ucraina e nel Medio Oriente, dove i droni sono stati utilizzati per attacchi mirati contro le forze armate e le infrastrutture strategiche.

Nel 2025, Rheinmetall ha già avviato una partnership con le autorità di Amburgo per la protezione del porto della città, un passo importante nella creazione di una rete di difesa contro i droni in grado di proteggere siti sensibili. Grazie alla sua esperienza consolidata, l’azienda sarà in grado di contribuire allo sviluppo di soluzioni avanzate per difendere città e infrastrutture critiche in tutta la Germania.

Deutsche Telekom: l’innovazione nel settore della connettività e dei dati

Anche Deutsche Telekom, una delle principali aziende di telecomunicazioni in Europa, porta un know-how fondamentale per il successo di questo progetto. Grazie alla sua esperienza pluriennale nel settore delle reti di comunicazione sicure, cloud computing e analisi dei dati, l’operatore tedesco è in grado di sviluppare soluzioni innovative per monitorare e difendere in tempo reale contro gli attacchi provenienti dai droni.

“Vogliamo portare la difesa anti-drone a un nuovo livello grazie alle nostre competenze in connettività, cloud e analisi dei dati”, ha dichiarato Tim Höttges, amministratore delegato di Deutsche Telekom. L’azienda ha già collaborato con le autorità tedesche a partire dal 2017, svolgendo attività di monitoraggio e rilevamento di voli illegali di droni, come dimostrato dal suo impegno durante Uefa Euro 2024.

La sinergia tra Rheinmetall e Deutsche Telekom rappresenta una risposta alle minacce moderne che colpiscono le infrastrutture critiche in Germania e in Europa. La difesa contro i droni è diventata una priorità strategica, poiché questi dispositivi volanti sono sempre più utilizzati per attacchi di sabotaggio, spionaggio e altre attività ostili. La combinazione delle competenze nel settore della cybersicurezza, della tecnologia di comunicazione e della protezione fisica si configura come una soluzione complessa ma fondamentale per proteggere siti vitali contro attacchi ibridi che potrebbero compromettere la sicurezza nazionale.

Questa collaborazione potrebbe segnare un passo importante per la Germania nel rafforzare la propria difesa contro le nuove minacce digitali e fisiche, aprendo la strada a soluzioni più sofisticate in grado di affrontare il panorama delle minacce globali in rapida evoluzione.