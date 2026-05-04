Sementi high-tech e sostenibili: addio alle microplastiche grazie al nuovo rivestimento biodegradabile Fraunhofer

Nell’attuale scenario di mutamento climatico, la fase di germinazione rappresenta il momento più critico per la sopravvivenza delle colture. Affinché lo sviluppo delle piante proceda indisturbato, garantendo raccolti stabili e abbondanti, le sementi devono poter contare su un approvvigionamento idrico costante e su una protezione efficace dagli agenti chimici esterni. In risposta a queste necessità, tre prestigiosi istituti della Fraunhofer-Gesellschaft — l’Istituto per la Microingegneria e i Microsistemi (IMM), l’Istituto per la Tecnologia Chimica (ICT) e l’Istituto per la Biologia Molecolare e l’Ecologia Applicata (IME) — hanno unito le forze nel progetto SeedPlus. Il risultato è un rivestimento biodegradabile d’avanguardia che non solo funge da riserva d’acqua, ma scherma attivamente il seme dagli erbicidi, segnando un punto di svolta per l’agricoltura sostenibile.

Una protezione intelligente contro siccità ed erbicidi

Il problema della scarsità di precipitazioni, che negli ultimi anni ha colpito duramente la Germania e l’Europa nei mesi di marzo e aprile, causa spesso l’appassimento precoce dei germogli. Allo stesso tempo, l’uso di sostanze chimiche per il controllo delle erbe infestanti può danneggiare le piante più sensibili. La tecnologia SeedPlus affronta entrambe le sfide attraverso un sistema di incapsulamento a doppia funzione. Da un lato, formulazioni basate su polimeri naturali garantiscono un’umidità costante; dall’altro, una membrana selettiva contenente materiali adsorbenti come il carbone attivo protegge la giovane pianta senza ostacolarne la crescita. Anna Musyanovych, ricercatrice presso il Fraunhofer IMM, spiega il funzionamento del sistema: “Il rivestimento rilascia l’acqua al germoglio in modo uniforme e mirato. La sua caratteristica speciale è la capacità di immagazzinare quantità straordinarie di acqua, e questo rappresenta un vantaggio nei periodi di siccità”.

Tecnologia di incapsulamento e produzione su larga scala

La versatilità del nuovo rivestimento permette di adattarsi a diverse tipologie di colture, dalle sementi più piccole a quelle più voluminose, grazie a processi di produzione scalabili e precisi. I ricercatori hanno sviluppato diverse metodologie, tra cui il processo a letto fluido, che consente un controllo millimetrico dello spessore degli strati, ideale per i semi più delicati. Alexander Dresel, scienziato del Fraunhofer ICT, approfondisce l’aspetto strutturale: “Il rivestimento è composto da più strati di vario spessore che incapsulano i semi. La forma e le dimensioni dipendono dal tipo di seme utilizzato, e il rivestimento può essere adattato alle esigenze dei semi e prodotto su scala industriale”. Per la produzione di massa, gli esperti puntano invece sul rivestimento a tamburo, una tecnica in cui i semi vengono fatti rotolare mentre i materiali vengono aggiunti gradualmente. Thomas Heintz del Fraunhofer ICT conferma l’efficacia di questo approccio: “Questo processo porta a un rivestimento uniforme dei semi ed è una buona scelta per la produzione di massa”.

Addio alle microplastiche: il cuore verde di SeedPlus

Uno dei vantaggi più significativi di questa innovazione tecnologica è l’eliminazione totale delle microplastiche. I rivestimenti convenzionali contengono spesso polimeri sintetici che, una volta nel terreno, non si degradano, accumulandosi nell’ambiente. Il team Fraunhofer ha sostituito queste sostanze con formulazioni organiche e inorganiche innocue. Philip Känel, ricercatore del Fraunhofer IME di Münster, descrive così la filosofia del progetto: “Ci affidiamo esclusivamente a materiali naturali organici e inorganici. Eseguiamo test sistematici con diverse combinazioni di materiali, inclusi polisaccaridi, proteine, gomme e materiali inorganici porosi come il carbone attivo, per determinare le composizioni più efficienti”. Agendo direttamente sul seme, la tecnologia permette di concentrare i nutrienti e la protezione esattamente dove servono, riducendo drasticamente il bisogno di spargere pesticidi su vasti terreni.

Risultati straordinari nei test sul campo e in serra

L’efficacia della tecnologia è stata rigorosamente testata su semi di tarassaco russo e barbabietola da zucchero, sia in ambiente controllato che all’aperto. I dati emersi sono entusiasmanti: le sementi trattate hanno mostrato una capacità di germinazione superiore fino al 58% rispetto a quelle non trattate. Oltre alla crescita, i ricercatori hanno verificato la stabilità delle sementi durante lo stoccaggio e la loro compatibilità con le macchine seminatrici standard. Per garantire la massima sicurezza ambientale, il Fraunhofer IME ha istituito una piattaforma di screening per valutare l’ecotossicità dei materiali su organismi acquatici e terrestri. In merito alla missione a lungo termine, Philip Känel conclude affermando che: “Il design sostenibile della nostra tecnologia per le sementi ci consente di contribuire a una riduzione dell’inquinamento ambientale e di sostenere un’agricoltura rispettosa dell’ambiente e pronta per il futuro, che raggiunga rese elevate”.