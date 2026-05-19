Sfide nello spazio: l’astronauta Villadei all’Università Politecnica delle Marche

Walter Villadei, astronauta e Colonnello dell’Aeronautica Militare, ha tenuto un ciclo di seminari all’Università Politecnica delle Marche il 18 e 19 maggio, affrontando in chiave scientifica e multidisciplinare le sfide dell’esplorazione spaziale. Villadei ha comandato la missione suborbitale Virtute-1 ed è stato pilota della missione Ax-3 a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Le lezioni hanno coinvolto le facoltà di Medicina, Scienze, Ingegneria, Agraria ed Economia, toccando temi che vanno dagli effetti della microgravità su muscoli, ossa e sistema cardiovascolare, alle tecnologie di supporto vitale, fino alla nutrizione, alla psicologia delle prestazioni e alla Space Economy.

Villadei ha sottolineato come lo spazio sia un laboratorio naturale per ricerca e innovazione e un’opportunità per le eccellenze industriali del Paese, oltre che un settore sempre più rilevante per la sicurezza e la difesa. Il rapporto con il mondo accademico – ha aggiunto – è centrale per l’Aeronautica nello sviluppo di tecnologie avanzate.

Il rettore Enrico Quagliarini ha definito l’iniziativa esempio della vocazione dell’ateneo verso percorsi formativi capaci di integrare competenze diverse. L’assessore regionale allo Sviluppo economico Giacomo Bugaro ha espresso sostegno all’iniziativa, indicando la Space Economy come opportunità di sviluppo per il territorio marchigiano.