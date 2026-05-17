Si è formata una macchia solare mostruosa: è visibile persino da Marte e sta ruotando verso la Terra!

L’attività della nostra stella sta raggiungendo picchi di straordinaria intensità, tenendo gli astrofisici e i sistemi di monitoraggio spaziale in uno stato di costante allerta. Nelle ultime ore, le dinamiche meteorologiche spaziali stanno mostrando una combinazione di eventi simultanei che uniscono l’immediato manifestarsi di aurore polari sul nostro pianeta alla minaccia latente di una gigantesca struttura magnetica in movimento. Gli scienziati stanno osservando una imponente configurazione che promette di ridefinire la comprensione dell’attuale ciclo solare, un fenomeno così vasto da essere contemporaneamente tracciato da sonde nell’orbita solare profonda e da strumenti robotici sulla superficie di altri pianeti del sistema solare.

Tempeste geomagnetiche in corso e lo spettacolo delle aurore polari

Il nostro pianeta è attualmente immerso in un flusso energetico guidato dal vento solare. Per un periodo di tre giorni, gli esperti indicano che sono possibili tempeste geomagneticheminori di classe G1 a causa del passaggio della Terra attraverso un flusso di vento solare ad alta velocità. Questa interazione dinamica tra le particelle cariche e la magnetosfera terrestre destabilizza il campo magnetico del nostro pianeta, ma la situazione è destinata a subire un’ulteriore evoluzione. I modelli previsionali indicano infatti che i livelli di perturbazione potrebbero aumentare fino a raggiungere la categoria G2 (Moderata) proprio a causa di una CME (espulsione di massa coronale) che dovrebbe sfiorare il campo magnetico terrestre.

Questo scenario offre un’opportunità eccezionale per gli osservatori del cielo situati alle alte latitudini. La concomitanza temporale con una Luna quasi nuova garantirà cieli estremamente bui, la condizione ideale per l’osservazione e la fotografia delle aurore polari, che potrebbero manifestarsi con intensità e sfumature cromatiche particolarmente evidenti. Sebbene queste tempeste di livello moderato rappresentino un fenomeno affascinante e gestibile per le nostre infrastrutture, l’attenzione della comunità scientifica è catalizzata da ciò che si sta nascondendo sul lato opposto del disco solare.

Il mostro sul lato nascosto del Sole e i brillamenti di classe X

Una delle macchie solari più grandi degli ultimi anni sta attualmente attraversando il lato nascosto del Sole, manifestando una vitalità straordinaria e crepitando con violenti brillamenti solari di classe X, la categoria più potente nello schema di classificazione degli eventi eruttivi solari. Questa imponente struttura instabile, localizzata nell’emisfero meridionale del Sole, è stata fotografata dalla sonda europea Solar Orbiter, che fluttua in una posizione privilegiata per osservare l’attività stellare non visibile dalla Terra. I sensori a raggi X a bordo di Solar Orbiter hanno registrato un’attività frenetica, rilevando con precisione due intensi brillamenti di classe X1 e quasi una dozzina di brillamenti di classe M, di intensità intermedia, in un ristretto arco temporale.

La prova definitiva della pericolosità e dell’estensione di questa regione attiva è arrivata anche dagli strumenti di osservazione orbitanti intorno alla Terra. I cronografi terrestri hanno rilevato molteplici espulsioni di massa coronale che emergono dal lato nascosto, confermando che ci troviamo di fronte a una zona eccezionalmente instabile e densa di energia magnetica. La quantità di plasma interplanetario scagliato nello spazio profondo testimonia che i campi magnetici all’interno di questa macchia solare si stanno riorganizzando continuamente attraverso processi di riconnessione magnetica su scala planetaria.

Lo sguardo da Marte: il rilevamento del rover Perseverance

La conferma della mostruosa estensione di questa anomalia solare è giunta da una prospettiva insolita e affascinante. Durante una campagna di rilevamento di routine dedicata allo studio della polvere atmosferica marziana, il rover Perseverance della NASA, operante all’interno del cratere Jezero su Marte, ha puntato i suoi obiettivi verso il Sole, riuscendo a discernere chiaramente ben due grandi regioni attive sul disco solare. La geometria orbitale attuale permette infatti a Marte di avere una visuale parziale su porzioni del Sole che rimangono temporaneamente occultate alla Terra.

L’analisi incrociata dei dati inviati dal pianeta rosso e dalla sonda europea ha rivelato dettagli cruciali sulla morfologia della perturbazione. Una di queste strutture intercettate da Marte corrisponde perfettamente alla gigantesca regione a forma di V che Solar Orbiter sta tracciando accuratamente nel suo percorso. Nel frattempo, una seconda grande macchia solare sta facendo la sua comparsa, entrando proprio in queste ore nel campo visivo della sonda europea. Questo doppio sistema di macchie solari indica la presenza di un complesso magnetico di proporzioni colossali che domina l’intera porzione meridionale della fotosfera solare.

La Terra nella traiettoria d’impatto: cosa accadrà nei prossimi giorni

Il fattore temporale gioca un ruolo decisivo per la sicurezza delle nostre reti tecnologiche. A causa della rotazione solare, la più grande di queste macchie solari si sposterà progressivamente fino a girarsi verso la Terra nell’arco di 5 o 6 giorni. Questo movimento orbitale posizionerà inevitabilmente il nostro pianeta in quella che gli scienziati definiscono espressamente come la “strike zone” per la futura attività solare. Quando la regione attiva sarà orientata direttamente verso di noi, qualsiasi brillamento di classe X o espulsione di massa coronale non si disperderà più nello spazio profondo, ma viaggerà lungo la linea Sole-Terra, investendo in pieno la nostra magnetosfera.

Il potenziale di queste macro-strutture quando si trovano nella zona d’impatto terrestre è monitorato con la massima severità. Eventi di questa portata possono innescare tempeste geomagnetiche severe, capaci di interferire con le comunicazioni radio satellitari, disturbare i segnali GPS di precisione e indurre correnti geomagnetiche parassite nelle reti di distribuzione elettrica ad alta tensione. Gli scienziati di tutto il mondo rimangono sintonizzati per ricevere i continui aggiornamenti inviati da Solar Orbiter e dai sistemi di osservazione su Marte, consapevoli che i prossimi giorni saranno cruciali per determinare l’entità degli effetti che questo mostro solare imprimerà sul nostro pianeta.