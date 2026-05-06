Sicurezza sismica nelle scuole di Messina: installate stazioni di monitoraggio in sette istituti superiori

Un passo concreto nella direzione della sicurezza scolastica e della prevenzione sismica arriva a Messina con l’avvio del programma di installazione di avanzate stazioni di monitoraggio sismico in sette istituti superiori. L’iniziativa è stata promossa dall’INGV – Sezione di Catania, Osservatorio Etneo, e rappresenta un intervento significativo per rafforzare la conoscenza del comportamento strutturale degli edifici scolastici. La notizia riguarda da vicino studenti, famiglie, personale scolastico e comunità cittadina, perché introduce nei plessi scolastici strumenti capaci di trasmettere dati in tempo reale alla rete dell’Osservatorio Sismico Urbano, integrata con le reti sismiche nazionale e regionale. L’obiettivo è consentire un controllo continuo e altamente affidabile delle condizioni degli edifici, in un territorio nel quale la cultura della prevenzione assume un valore centrale.

Il ruolo della Città Metropolitana di Messina

La Città Metropolitana di Messina ha aderito e collaborato all’intervento attraverso la IV Direzione “Istruzione, Edilizia Scolastica e Metropolitana”, guidata dall’ing. Giacomo Villari. La partecipazione dell’Ente si inserisce nel quadro delle attività finalizzate a rafforzare la prevenzione e ad approfondire la conoscenza del comportamento strutturale degli edifici scolastici di competenza metropolitana.

La collocazione delle strumentazioni è stata programmata dal Servizio “Edilizia Scolastica” dell’Ente, con il coordinamento del responsabile ing. Antonino De Luca e del geom. Antonino Brancato. Il lavoro è stato svolto in raccordo operativo con i ricercatori dell’INGV Catania, nell’ambito del programma PNRR MEET, che sostiene interventi orientati all’innovazione, alla conoscenza del rischio e al potenziamento delle capacità di osservazione e monitoraggio.

I sette istituti superiori coinvolti nel progetto

Le nuove apparecchiature sono state installate nei plessi di sette istituti superiori di Messina: “P. Cuppari”, “G. Minutoli”, “Archimede”, “A. M. Jaci”, “E. Ainis”, “E. Majorana” ed “E. Basile”. La scelta di collocare le stazioni di rilevamento sismico all’interno di scuole superiori rappresenta un intervento di particolare rilievo per la vita quotidiana della città. Gli edifici scolastici sono luoghi frequentati ogni giorno da migliaia di studenti, docenti e operatori, e la disponibilità di dati aggiornati può contribuire a una valutazione più precisa del loro comportamento in caso di sollecitazioni sismiche.

Come funzionano le stazioni di rilevamento installate

Le stazioni installate sono strumenti compatti e non invasivi. Integrano un sensore accelerometrico, un modem 4G, un’antenna GNSS e un sistema di acquisizione dati alloggiato in una valigia tecnica. Si tratta di una tecnologia pensata per operare in modo continuo, senza interferire con le attività didattiche e senza creare disagi per studenti e personale scolastico.

Come specificato dall’INGV, il sistema è silenzioso e caratterizzato da un bassissimo consumo energetico. Le apparecchiature non producono emissioni né interferenze, richiedono una manutenzione limitata e non comportano alcun impatto sul normale svolgimento delle lezioni e delle attività scolastiche.

Dati in tempo reale per valutare il comportamento degli edifici

Uno degli aspetti più rilevanti dell’intervento è la trasmissione in tempo reale dei dati raccolti. Le informazioni provenienti dalle stazioni vengono inviate alla rete dell’Osservatorio Sismico Urbano, che è integrata con le reti sismiche nazionale e regionale. Questo collegamento consente un controllo continuo e altamente affidabile del comportamento degli edifici scolastici monitorati.

La disponibilità di dati aggiornati permette di migliorare la conoscenza delle strutture e di supportare valutazioni più puntuali sulle condizioni degli immobili. In questo modo, la sicurezza sismica degli edifici scolastici non viene affrontata soltanto attraverso interventi strutturali, ma anche mediante strumenti tecnologici capaci di fornire informazioni costanti e verificabili.

Prevenzione e tecnologia al centro della sicurezza scolastica

Con questa iniziativa, Palazzo dei Leoni conferma il proprio impegno in un percorso strutturato di prevenzione e di messa in sicurezza sismica degli istituti superiori. L’intervento punta sull’impiego di tecnologie avanzate e su una conoscenza sempre più approfondita delle condizioni degli edifici frequentati quotidianamente da migliaia di studenti.

Il progetto assume quindi un valore sia tecnico sia istituzionale. Da un lato introduce strumenti moderni di rilevamento, dall’altro rafforza la cooperazione tra enti pubblici, mondo della ricerca e strutture scolastiche. La collaborazione con l’INGV di Catania consente alla Città Metropolitana di Messina di integrare le proprie attività di edilizia scolastica con un sistema scientifico di osservazione e analisi.

La dichiarazione del vicesindaco metropolitano Flavio Santoro

A sottolineare il significato dell’iniziativa è stato il vicesindaco metropolitano Flavio Santoro, che ha evidenziato il valore della collaborazione istituzionale e l’importanza dei dati in tempo reale per la tutela delle scuole.

“La collaborazione con l’INGV di Catania – ha sottolineato il vicesindaco metropolitano Flavio Santoro – rafforza in modo significativo la capacità della Città Metropolitana di Messina di monitorare con continuità le infrastrutture scolastiche. Le stazioni installate forniscono dati aggiornati in tempo reale, uno strumento essenziale per valutare con precisione le condizioni degli edifici. È un passo concreto verso un sistema di prevenzione moderno, basato su tecnologie affidabili e su una cooperazione istituzionale solida, a tutela degli studenti e di tutto il personale”.

Un investimento sulla sicurezza degli studenti

L’installazione delle stazioni di monitoraggio sismico nelle scuole di Messina rappresenta un intervento che guarda alla sicurezza degli studenti e del personale scolastico attraverso la prevenzione, la conoscenza e l’innovazione tecnologica. La possibilità di monitorare costantemente il comportamento degli edifici scolastici consente di rafforzare gli strumenti a disposizione degli enti competenti e di consolidare una cultura della sicurezza fondata su dati reali.

In un territorio nel quale la tutela del patrimonio edilizio scolastico è una priorità, il programma avviato dall’INGV – Sezione di Catania, Osservatorio Etneo, con la collaborazione della Città Metropolitana di Messina, segna un ulteriore passo verso un modello di gestione più moderno e consapevole. Un modello che mette al centro la prevenzione sismica, la protezione delle comunità scolastiche e l’utilizzo di tecnologie affidabili per conoscere meglio gli edifici in cui ogni giorno si svolge la vita formativa della città.