Sinner-Ofner interrotta: emergenza sanitaria per due malori, cosa è successo a Roma

Momenti di apprensione durante la partita tra Jannik Sinner e Sebastian Ofner agli ATP Roma. La sfida è stata infatti interrotta due volte a causa di due malori accusati sugli spalti, che hanno costretto il giudice di sedia a fermare il gioco per permettere l’intervento dei soccorsi. Il match era entrato in una fase delicata, con Sinner avanti nel punteggio e vicino alla chiusura dell’incontro. Dopo aver conquistato il primo set per 6-3, l’azzurro si era portato sul 5-4 nel secondo parziale, quando la gara ha subito una nuova sospensione.

La partita era già stata fermata in precedenza per un primo malore tra il pubblico. In quel momento l’attenzione si era spostata immediatamente dal campo agli spalti, con i soccorsi chiamati a intervenire per prestare assistenza. Dopo alcuni minuti di pausa, il gioco era ripreso regolarmente.

Il secondo malore

Poco dopo, però, si è verificato un secondo episodio. Sul punteggio di 6-3, 5-4, con Sinner avanti e la partita ormai nelle battute finali, il match è stato nuovamente interrotto per un altro malore. Una seconda sospensione che ha creato ulteriore preoccupazione tra gli spettatori presenti e ha rallentato il finale della sfida.

I giocatori sono rimasti in attesa della ripresa del gioco, mentre l’organizzazione e il personale sanitario si occupavano della situazione. Il pubblico ha seguito con attenzione quanto stava accadendo, in un clima di comprensibile apprensione.

Fino a quel momento Sinner aveva gestito la partita con solidità, riuscendo a portarsi avanti nel primo set e a mantenere il vantaggio anche nel secondo. La doppia interruzione, però, ha inevitabilmente spezzato il ritmo del match.

La gara tra Sinner e Ofner è stata quindi fermata sul punteggio di 6-3, 5-4 in favore dell’azzurro, dopo due stop causati da problemi di salute sugli spalti.