Sospetto caso di Ebola, la Regione Sardegna: “attivate tutte le procedure”

Un sospetto caso di Ebola a Cagliari ha fatto scattare le procedure sanitarie previste dai protocolli. Il paziente si trova attualmente in isolamento all’ospedale Santissima Trinità di Cagliari, dove è stato preso in carico dalle autorità sanitarie competenti ed è sottoposto a monitoraggio costante da parte di personale medico specializzato. La vicenda è seguita con la massima attenzione dalla Regione Sardegna, presieduta da Alessandra Todde, che ricopre anche il ruolo di assessore alla Sanità ad interim. L’ente regionale ha confermato l’attivazione immediata delle misure previste in casi di questo tipo, in attesa del test definitivo che sarà effettuato all’Istituto Spallanzani di Roma.

Regione Sardegna: “immediatamente attivate tutte le procedure previste”

La Regione Sardegna ha reso noto che, di fronte al sospetto caso, sono state avviate senza ritardi le procedure stabilite dai protocolli sanitari. “La Regione Sardegna informa che sono state immediatamente attivate tutte le procedure previste dai relativi protocolli”. L’attenzione resta concentrata sulle condizioni del paziente e sull’esito degli accertamenti di laboratorio. Al momento, il caso viene gestito come sospetto, secondo le modalità previste per garantire sicurezza sanitaria, isolamento e controllo clinico.

Il paziente monitorato da personale medico specializzato

Nel testo diffuso dalla Regione vengono confermate la presa in carico del paziente, l’attivazione delle autorità sanitarie e la collocazione in isolamento nella struttura competente. “Il paziente è stato preso in carico dalle autorità sanitarie, si trova in isolamento presso la struttura sanitaria competente ed è costantemente monitorato dal personale medico specializzato – si legge – La Regione Sardegna è in costante contatto con il Ministero della Salute, con le autorità sanitarie locali e nazionali, con la Protezione civile locale e nazionale e con l’Istituto Spallanzani di Roma dove sarà effettuato il test per verificare la positività al virus”.

Il punto centrale riguarda dunque la verifica diagnostica: sarà il test eseguito allo Spallanzani di Roma a stabilire se il paziente sia positivo o meno al virus Ebola. Il risultato è atteso nella giornata di lunedì.