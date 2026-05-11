Space Meetings Veneto, Crosetto: “sullo spazio l’Italia rafforzi la collaborazione internazionale”

Lo spazio “è diventato un ambiente di competizione in cui la superiorità tecnologica è decisiva per tutelare anche gli interessi nazionali”. Lo ha detto il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, in un videomessaggio inviato in occasione della cerimonia di apertura degli “Space Meetings Veneto” a Venezia. Per Crosetto, “affrontare un dominio come lo spazio da soli è impensabile. L’Italia, anche se forte delle proprie eccellenze, deve rafforzare la cooperazione internazionale, fare massa critica con altri Paesi, condividendo competenze, conoscenze, capacità”.

Per il Ministro, “in questo contesto, la velocità con cui evolvono le tecnologie impone una collaborazione sempre più stretta tra industria, università, ricerca e difesa, per sviluppare capacità adeguate alle nuove sfide, preservare sovranità tecnologica, autonomia strategica”.