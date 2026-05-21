SpaceX invia il Form S-1 alla SEC: parte ufficialmente la più grande IPO della storia della finanza, missione Marte (e non solo!)

La corsa verso lo spazio profondo incontra finalmente i mercati finanziari globali in quella che è già stata definita la manovra finanziaria del secolo. Space Exploration Technologies Corp., universalmente nota come SpaceX, ha depositato ufficialmente il proprio Form S-1 di registrazione presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti. Il documento, atteso da oltre vent’anni da investitori istituzionali e retail di tutto il mondo, sancisce l’avvio formale del processo per l’IPO di SpaceX, ponendo fine al lungo periodo in cui l’azienda è rimasta una realtà strettamente privata e priva dell’obbligo di divulgazione pubblica dei propri bilanci.

La società guidata dal magnate Elon Musk ha presentato domanda per una quotazione simultanea sia sul Nasdaq tradizionale sia sul neonato listino del Nasdaq Texas, proponendo l’iconico ticker ufficiale SPCX. Secondo la tabella di marcia indicata dalle istituzioni finanziarie e dai documenti depositati a Washington, la macchina del collocamento si muoverà con estrema rapidità. L’inizio formale del roadshow per la raccolta delle manifestazioni di interesse da parte degli investitori è fissato per il prossimo 4 giugno, mentre la determinazione definitiva del prezzo delle azioni avverrà l’11 giugno, spianando la strada al debutto ufficiale sul mercato azionario programmato per il 12 giugno 2026. Il consorzio bancario che gestisce questa colossale operazione riunisce il meglio di Wall Street, vedendo la partecipazione congiunta in qualità di joint book-running manager di colossi del calibro di Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America Securities, Citigroup e JPMorgan.

Una valutazione record da 1,75 mila miliardi di dollari per ridefinire Wall Street

I numeri contenuti all’interno del prospetto informativo preliminare delineano uno scenario macroeconomico senza precedenti storici. La valutazione di SpaceX per il collocamento sul mercato pubblico si attesta sulla sbalorditiva cifra di 1,75 mila miliardi di dollari, con proiezioni degli analisti che indicano una forchetta capace di spingersi fino a 2 mila miliardi di dollari nelle prime fasi di negoziazione. Attraverso l’emissione di nuove azioni Class A, la compagnia punta a raccogliere una cifra record compresa tra i 75 e gli 80 miliardi di dollari di nuova liquidità. Se queste metriche verranno confermate al momento del lancio, l’operazione surclasserà definitivamente il primato storico stabilito nel 2019 dal colosso petrolifero statale Saudi Aramco, che raccolse 29 miliardi di dollari, trasformando l’IPO dell’azienda di Musk nel più grande evento di quotazione della storia finanziaria globale. Tuttavia, l’apertura dei libri contabili ha sollevato anche il velo su una struttura finanziaria complessa ed estremamente esposta ad alti tassi di consumo di capitale. Nel primo trimestre del 2026, SpaceX ha registrato ricavi consolidati per 4,69 miliardi di dollari, ma a fronte di questi flussi ha dovuto contabilizzare una perdita operativa netta pari a ben 1,94… miliardi di dollari. Esaminando le singole divisioni, emerge che il segmento prettamente legato al lancio dei razzi e ai trasporti spaziali ha registrato un passivo operativo di 662 milioni di dollari su ricavi di 619 milioni di dollari nel medesimo trimestre. Questo dimostra come l’azienda stia convogliando ogni risorsa generata dalla redditività della rete di internet satellitare Starlink verso la capitalizzazione di programmi a lunghissimo termine, presentandosi al pubblico non come una realtà focalizzata sui fondamentali tradizionali, bensì come una scommessa pura sul potenziale tecnologico del futuro.

La colossale riserva di 18.712 Bitcoin nel bilancio di SpaceX

Una delle rivelazioni più clamorose e totalmente inaspettate emerse dalla documentazione ufficiale del Form S-1 riguarda la gestione della tesoreria aziendale e l’esposizione verso gli asset digitali di rilevanza globale. Con un annuncio di portata dirompente per i mercati finanziari, viene ufficialmente certificato che SpaceX ha in cassa 18.712 Bitcoin. Questa dichiarazione ha colto di sorpresa l’intera comunità dei cripto-analisti e delle società di analisi blockchain, le cui ultime stime indipendenti basate sul tracciamento dei wallet digitali ipotizzavano una riserva aziendale ferma ad appena 8.282 o 8.285 Bitcoin. Al momento non è del tutto chiaro in quali finestre temporali o attraverso quali transazioni strategiche l’amministrazione della compagnia abbia provveduto ad aggiungere e accumulare una simile quantità di valuta virtuale per raggiungere l’attuale entità. Al lancio in borsa della società, SpaceX si posizionerà di diritto come una delle aziende pubbliche con il maggior quantitativo di Bitcoin in cassa al mondo. All’interno della speciale classifica globale delle società quotate che detengono riserve sovrane in questa criptovaluta, infatti, solo 5 aziende ne hanno di più nei loro portafogli. Questo imponente posizionamento finanziario permette a SpaceX di superare persino la consorella automobilistica Tesla, la quale dichiara una riserva ufficiale pari a 11.509 Bitcoin. Al valore contabile equo registrato lo scorso 31 marzo, questo tesoretto valeva circa 1,3 miliardi di dollari, ma il recente rally di mercato ha spinto il controvalore complessivo vicino alla soglia degli 1,5 miliardi di dollari, offrendo a SpaceX un asset asimmetrico ad altissima liquidità che la direzione strategica potrebbe decidere di mantenere come riserva di valore oppure di liquidare parzialmente per sostenere le imponenti spese in conto capitale necessarie per la colonizzazione dello spazio.

L’integrazione strategica con xAI e la corsa globale verso l’intelligenza artificiale orbitale

La metamorfosi di SpaceX da azienda puramente aerospaziale a conglomerato tecnologico globale a tutto campo è il risultato diretto di una straordinaria operazione straordinaria finalizzata il 2 febbraio 2026. In quella data, la compagnia ha completato l’acquisizione totalitaria tramite scambio azionario della startup xAI, valutata complessivamente circa 250 miliardi di dollari all’interno di una transazione complessiva che ha portato il valore dell’entità combinata a 1,25 mila miliardi di dollari prima dei successivi rialzi. Questa integrazione ha radicalmente mutato il DNA finanziario della società di Elon Musk, trasformandola da un’azienda focalizzata sulla connettività satellitare e sui vettori di lancio in un player di primissimo piano nella competizione globale per la supremazia tecnologica. Gli asset centrali di xAI includono il modello linguistico avanzato Grok, giunto alla sofisticata versione Grok-4.3 con prestazioni d’eccellenza nei benchmark di ragionamento scientifico, e l’intera piattaforma di social networking X. La logica industriale alla base di questa fusione, esplicitata da Musk durante i recenti tavoli internazionali, risiede nello sviluppo di imponenti data center per l’intelligenza artificiale basati nello spazio, ideati per superare i vincoli di approvvigionamento energetico e di raffreddamento che colpiscono le infrastrutture terrestri. I documenti dell’S-1 rivelano l’esistenza di impegni finanziari spaventosi legati a questa transizione: la società ha registrato oltre 20 miliardi di dollari di obbligazioni passive per contratti di locazione di infrastrutture AI stipulati con consociate e veicoli legati a Valor Equity Partners, il cui fondatore Antonio Gracias siede nel consiglio di amministrazione di SpaceX. Solo nel corso del 2025 l’azienda ha versato 885 milioni di dollari per questi accordi, seguiti da altri 857 milioni di dollari sborsati nei soli primi due mesi del 2026, ai quali si aggiunge un monumentale contratto di fornitura di capacità di calcolo siglato con Anthropic del valore di ben 1,25 miliardi di dollari al mese valido fino al maggio del 2029.

L’intreccio miliardario dell’impero di Elon Musk tra Tesla Cybertruck e accordi commerciali

La pubblicazione del prospetto informativo ha messo in piena luce la fitta rete di relazioni commerciali, accordi di finanziamento e dipendenze operative che uniscono le varie aziende riconducibili al patrimonio personale del miliardario. I flussi finanziari incrociati dimostrano come le diverse entità cooperino attivamente per sostenere i rispettivi prodotti e mercati. Tra le voci di spesa più significative figurano i 144 milioni di dollari sborsati da SpaceX per l’acquisto di beni e servizi commerciali da altre aziende del gruppo, inclusi ben 131 milioni di dollari destinati all’acquisto di veicoli commerciali a prezzo di listino, riconducibili nello specifico al modello in acciaio inossidabile Tesla Cybertruck. Questa massiccia commessa ha comportato l’ingresso di oltre mille pick-up elettrici all’interno delle varie basi operative della compagnia, a cominciare dalle strutture di Starbase in Texas. Al contempo, la sussidiaria xAI ha supportato i conti della divisione energetica di Tesla acquistando sistemi di accumulo a batteria Megapack per un valore complessivo di 506 milioni di dollari. Dal canto suo, il produttore di veicoli elettrici ha investito massicciamente nel futuro della sorella aerospaziale: Tesla detiene infatti quasi 19 milioni di azioni Class A di SpaceX a seguito di un investimento diretto di 2 miliardi di dollari effettuato prima della quotazione. Questo legame finanziario fa sì che tutti gli attuali azionisti di Tesla godano di un’esposizione indiretta di enorme portata rispetto ai potenziali rialzi della quotazione di SpaceX. Il Form S-1 evidenzia inoltre complessi accordi per la condivisione dei costi legati all’utilizzo della flotta di jet privati aziendali, rimborsi milionari per i servizi di sicurezza personale dedicati a Musk e contratti di sviluppo infrastrutturale e scavo assegnati alla società The Boring Company per i cantieri industriali situati sul suolo texano.

Struttura di governance e controllo assoluto nelle mani di Elon Musk

L’approdo sul mercato pubblico dei capitali non comporterà in alcun modo una diluizione del potere decisionale del fondatore, un elemento che rappresenta al tempo stesso il principale punto di forza e uno dei maggiori rischi finanziari segnalati espressamente ai potenziali sottoscrittori del collocamento. Al termine dell’offerta pubblica, SpaceX riceverà formalmente la designazione di società controllata secondo le rigide regole di governance del listino Nasdaq. Sfruttando una complessa struttura azionaria a doppia classe, in cui i titoli di classe A garantiscono un singolo voto ciascuno mentre i titoli di classe B riservati ai fondatori assegnano ben dieci voti per ogni singola azione, Elon Musk manterrà saldamente nelle proprie mani l’85,1% del potere di voto complessivo all’interno dell’assemblea degli azionisti. Tale assetto garantisce al magnate la facoltà legale di nominare in autonomia la maggioranza assoluta dei membri del consiglio di amministrazione e di determinare le linee guida strategiche senza dover sottostare al controllo o ai veti dei grandi fondi di investimento internazionali. Questa totale centralizzazione del potere permette alla leadership di focalizzarsi su obiettivi visionari a lunghissimo termine, spesso slegati dalle logiche di profitto trimestrali tipiche dei mercati azionari tradizionali. Tra i fattori di rischio illustrati nel documento S-1, la società sottolinea la cruciale dipendenza dal successo dei test operativi del gigantesco sistema di lancio riutilizzabile Starship, fondamentale sia per l’attivazione dei nuovi satelliti mobili Starlink di seconda generazione a partire dal 2027 sia per la futura sostenibilità economica di una vera e propria economia lunare e marziana. Infine, per far fronte alla cronica carenza globale di semiconduttori e all’assenza di contratti di fornitura a lungo termine con i principali produttori di chip, il prospetto rivela l’intenzione di avviare imponenti spese in conto capitale per lo sviluppo e la produzione interna di processori grafici proprietari focalizzati sull’intelligenza artificiale, legando il destino finanziario di ogni investitore alla capacità di SpaceX di vincere la sfida tecnologica più complessa della nostra epoca.