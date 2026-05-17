SpaceX, la storica IPO è sempre più vicina: c’è la data esatta per lo sbarco a Wall Street

Il segreto meglio custodito di Wall Street è ormai svelato e i mercati globali si preparano a quello che è già stato definito l’evento finanziario del decennio. Secondo quanto rivelato da un recente e autorevole rapporto della celebre agenzia di stampa internazionale Reuters, la tanto attesa IPO di SpaceX è ormai imminente e ha una data ben precisa sul calendario economico. Fonti vicine all’operazione confermano che il colosso aerospaziale ha accelerato i propri piani normativi, puntando a un debutto ufficiale sul listino del Nasdaq per il giorno 12 giugno 2026. I preparativi fervono dietro le quinte del mondo della finanza, con la pubblicazione del prospetto informativo provvisorio attesa già per i prossimi giorni di maggio e l’avvio ufficiale del roadshow per il quattro giugno. Le azioni della compagnia guidata dal miliardario sudafricano saranno negoziate sotto l’evocativo ticker SPCX, un simbolo che ha già scatenato l’entusiasmo sia degli investitori istituzionali sia dei piccoli risparmiatori retail.

L’accelerazione della timeline ha colto di sorpresa molti analisti, che inizialmente prevedevano lo sbarco sui mercati nella seconda metà dell’anno. La spinta decisiva sarebbe arrivata da un processo di revisione particolarmente rapido da parte della Securities and Exchange Commission, l’autorità di vigilanza sui mercati statunitensi. Un consorzio di colossi bancari globali che comprende istituti del calibro di Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Citigroup e Bank of America sta gestendo l’intera operazione in veste di lead bookrunner, garantendo la massima capillarità nella distribuzione dei titoli azionari su scala planetaria.

Il simbolismo astronomico e il compleanno del fondatore

Dietro questa colossale operazione economica non ci sono soltanto aridi calcoli matematici o necessità di bilancio, bensì la consueta e visionaria spettacolarizzazione che caratterizza ogni mossa pubblica del suo fondatore. Come svelato inizialmente da un’approfondita inchiesta del quotidiano economico Financial Times e successivamente documentato dai principali media internazionali come il The Guardian, la scelta del mese di giugno non è affatto casuale ma risponde a un disegno suggestivo ed estremamente simbolico. La quotazione in borsa di SpaceX è stata deliberatamente pianificata per coincidere con un raro e affascinante allineamento planetario visibile nei cieli terrestri, che vedrà i pianeti Giove e Venere apparire in stretta prossimità nella volta celeste, dando vita a una congiunzione astronomica che non si verificava da oltre tre anni. Per un uomo che ha fatto della colonizzazione di Marte e dei viaggi interplanetari la missione della propria vita, legare lo sbarco a Wall Street a un evento cosmico rappresenta il perfetto manifesto filosofico e di marketing.

In aggiunta al fascino dei corpi celesti, il periodo selezionato si incastra alla perfezione con tappe cruciali della sfera personale e patriottica di Elon Musk. Il debutto sui mercati azionari avverrà infatti a ridosso del suo 55esimo compleanno, che cadrà esattamente il ventotto giugno, trasformando la quotazione nel regalo finanziario più imponente della storia moderna. Non solo, l’intera operazione si svolgerà nell’immediata vigilia di un appuntamento storico per gli Stati Uniti d’America, il cui duecentocinquantesimo anniversario dall’indipendenza si celebrerà in pompa magna il quattro luglio. Questa tripla convergenza tra astronomia, celebrazione personale e orgoglio nazionale permette al magnate di presentare la sua azienda non come una semplice realtà commerciale, ma come un pezzo di storia contemporanea proiettato verso il futuro della specie umana.

Una quotazione record che riscrive la storia della finanza

Le dimensioni macroeconomiche dell’operazione sono tali da far impallidire qualsiasi precedente storico del mercato finanziario mondiale. I dettagli emersi dalle indiscrezioni indicano che la società punta a raccogliere dagli investitori una cifra record vicina ai settantacinque miliardi di dollari, portando la valutazione di 1,75 trilioni di dollari complessivi per l’intera azienda aerospaziale. Se queste proiezioni venissero confermate dai primi scambi, l’offerta pubblica iniziale di SpaceX polverizzerebbe l’attuale primato storico detenuto dal gigante petrolifero Saudi Aramco, che nel dicembre del duemiladiciannove raccolse poco più di venticinque miliardi di dollari alla borsa di Riad. La straordinaria capitalizzazione riflette l’incredibile crescita commerciale della rete di telecomunicazioni satellitari Starlink, che ha ormai superato la soglia critica dei diecimila satelliti attivi in orbita generandone oltre dieci miliardi di dollari di ricavi, unita alla recente e strategica fusione societaria con la startup di intelligenza artificiale xAI avvenuta all’inizio dell’anno in corso.

Un aspetto cruciale che sta attirando l’attenzione della comunità finanziaria e dei grandi fondi pensione americani riguarda la blindatura della governance aziendale che nascerà dopo il debutto sul Nasdaq. Documenti riservati inviati ai regolatori mostrano una struttura azionaria pensata appositamente per garantire che il fondatore non possa mai essere rimosso dal proprio ruolo. Attraverso un sistema a doppia classe azionaria, i titoli offerti al pubblico sul mercato conterranno un solo diritto di voto, a fronte dei dieci voti associati a ciascuna azione speciale di Classe B custodita gelosamente dal magnate e dagli insider storici. In questo modo, pur possedendo circa il quarantadue percento del capitale azionario totale, l’imprenditore riuscirà a conservare ben il settantanove percento dei diritti di voto complessivi all’interno del consiglio di amministrazione, mettendosi al riparo da qualsiasi tentativo di scalata ostile o interferenza da parte dei futuri azionisti di minoranza.