Spazio, annunciato l’equipaggio della missione cinese Shenzhou-23

La Cina accelera il suo programma di esplorazione spaziale con l’annuncio ufficiale dei 3 taikonauti scelti per la missione guidata dal comandante Zhu Yangzhu. L’equipaggio, che comprende anche gli astronauti Zhang Zhiyuan e Lai Ka-ying, è pronto a decollare a bordo della navicella Shenzhou-23, con il lancio fissato per domenica sera alle ore 23:08, secondo il fuso orario di Pechino. Il portavoce della China Manned Space Agency, Zhang Jingbo, ha confermato i dettagli dell’operazione durante una conferenza stampa organizzata presso il centro di lancio satellitare di Jiuquan, situato nella regione nordoccidentale del Paese, confermando la regolarità della tabella di marcia per questo nuovo fondamentale tassello dell’attività orbitale cinese.

Un equipaggio specializzato tra conferme e debutti

I 3 membri scelti per la missione rappresentano un mix di esperienza e profili tecnici altamente diversificati, ciascuno con un ruolo specifico per garantire il successo delle operazioni a bordo. Accanto al comandante Zhu, che ha già preso parte in passato alla missione Shenzhou-16, figurano 2 esordienti provenienti dalle ultime selezioni dei programmi di addestramento nazionali.

Zhang Zhiyuan, selezionato nel terzo gruppo di astronauti cinesi, ricoprirà il ruolo di pilota della navicella, un compito per il quale ha maturato solide competenze grazie alla sua precedente carriera come pilota nelle forze aeree militari.

Dalla polizia di Hong Kong ai segreti dello Spazio profondo

La vera novità di questa spedizione è rappresentata dalla presenza di Lai Ka-ying, specialista del carico utile e appartenente al 4° gruppo di addestramento. Il suo profilo ha suscitato particolare interesse nell’opinione pubblica a causa del suo percorso professionale insolito rispetto ai canali di reclutamento tradizionali. Prima di entrare a far parte del programma spaziale di Pechino e superare i severi test di selezione, Lai prestava infatti servizio all’interno della polizia di Hong Kong.