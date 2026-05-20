Spazio, finisce l’era MODIS: come il sistema GFAS di CAMS si rinnova per il monitoraggio globale degli incendi

La storia dell’osservazione della Terra dallo spazio sta per voltare una delle sue pagine più gloriose e longeve di sempre. Per oltre un ventennio, gli storici satelliti Terra e Aqua della NASA hanno fornito una mole incalcolabile di dati ambientali essenziali grazie ai sensori MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer). Tuttavia, questi storici vettori orbitanti hanno ormai esaurito il combustibile necessario per il mantenimento rigoroso delle loro traiettorie originarie, dando inizio a un progressivo e irreversibile processo di decadimento orbitale. Questo fenomeno di deriva influisce direttamente sulla qualità e sulla tempistica delle osservazioni meteorologiche, poiché l’ora locale di passaggio dei satelliti sopra l’equatore sta cambiando costantemente, modificando le condizioni storiche di illuminazione e la geometria di rilevamento della superficie terrestre. Di conseguenza, la comunità scientifica internazionale si trova costretta a pianificare una transizione rapida verso piattaforme più moderne, ponendo fine all’era d’oro di una tecnologia che ha rivoluzionato lo studio dei cambiamenti ambientali sul pianeta.

Il ruolo centrale del Global Fire Assimilation System nelle scienze atmosferiche

La progressiva perdita di efficacia dei dati originati dallo strumento MODIS tocca da vicino una delle infrastrutture di calcolo e di modellazione più importanti d’Europa. Il Copernicus Atmosphere Monitoring Service si affida infatti storicamente al Global Fire Assimilation System (GFAS) per l’elaborazione quotidiana e la stima dei flussi emissivi generati dalla biomassa in fiamme in tutto il mondo. Questo sofisticato sistema assimila le osservazioni satellitari della Fire Radiative Power (FRP), ovvero l’energia termica rilasciata istantaneamente dagli incendi attivi sulla superficie terrestre, per stimare in tempo reale e con precisione matematica le quantità complessive di fumo, particolato e gas serra immessi nell’atmosfera. I dati prodotti quotidianamente da GFAS costituiscono la spina dorsale per l’elaborazione delle previsioni della qualità dell’aria su scala globale e regionale, consentendo alle autorità di tracciare lo spostamento transfrontaliero delle grandi nubi di fumo e di prevedere l’impatto dell’inquinamento da combustione sulla salute delle popolazioni esposte.

La complessa transizione verso i sensori VIIRS e Sentinel-3 SLSTR

Per rimediare al progressivo deterioramento dei flussi informativi storici legati alla deriva satellitare, gli scienziati del CAMS hanno intrapreso una complessa operazione di reingegnerizzazione degli algoritmi interni del sistema di elaborazione. Il futuro del monitoraggio globale degli incendi si focalizza ora in modo deciso sulla piena integrazione di sensori di nuova generazione, tra cui spiccano i sensori VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite), attualmente operativi a bordo dei satelliti meteorologici e istituzionali della NOAA e della NASA, e lo strumento Sentinel-3 SLSTR (Sea and Land Surface Temperature Radiometer), pilastro fondamentale del programma europeo Copernicus. L’inclusione di queste nuove sorgenti richiede uno sforzo di calibrazione estremamente meticoloso, poiché ogni strumento possiede risoluzioni spaziali differenti, geometrie di scansione proprie e sensibilità spettrali uniche che devono essere armonizzate per garantire l’assoluta omogeneità delle serie temporali dei dati archiviati.

Garantire la continuità dei dati per la sicurezza climatica globale

L’obiettivo ultimo di questo imponente sforzo di ammodernamento tecnologico risiede nella necessità stringente di assicurare una perfetta continuità dei dati scientifici, evitando l’introduzione di lacune o distorsioni nei modelli previsionali globali. Gli scienziati stanno implementando tecniche di calibrazione incrociata stabili per fare in modo che il passaggio dalle vecchie alle nuove architetture satellitari avvenga in modo del tutto trasparente per gli utenti finali, che spaziano dai servizi di protezione civile nazionali ai centri di ricerca internazionali sul clima. Disporre di un sistema GFAS costantemente aggiornato e indipendente dal destino operativo di una singola flotta satellitare è fondamentale per monitorare l’evoluzione reale delle emissioni da incendi in contesti geografici sempre più vulnerabili, come le foreste boreali o le aree tropicali, dove i roghi indotti dalle anomalie termiche globali si manifestano con frequenza e intensità crescenti, minacciando gli equilibri dell’intera biosfera.