Spazio: Malta e Irlanda si uniscono alla coalizione globale degli Accordi Artemis

L’espansione della cooperazione internazionale nel settore aerospaziale ha segnato una nuova tappa fondamentale con l’adesione ufficiale di Malta e Irlanda agli Accordi Artemis. Le 2 nazioni europee sono diventate rispettivamente il 65° e il 66° firmatario del trattato promosso dalla NASA e dal Dipartimento di Stato americano per definire i principi guida dell’esplorazione lunare. Durante le cerimonie ufficiali tenutesi a Kalkara e a Washington, i rappresentanti dei 2 governi hanno confermato la volontà di partecipare attivamente a un futuro spaziale basato sulla trasparenza, sulla pace e sulla condivisione dei dati scientifici. Questo passaggio istituzionale rappresenta un’opportunità strategica che apre la strada a investimenti tecnologici e a nuove possibilità di impiego nell’economia dello Spazio, consolidando al contempo i legami storici e culturali che uniscono queste isole agli Stati Uniti e alla comunità scientifica globale. L’ingresso dei due Paesi dimostra come la corsa verso la Luna e Marte stia diventando un progetto collettivo sempre più ampio, capace di coinvolgere anche nazioni che mirano a posizionarsi in settori ad alto valore aggiunto e innovazione tecnologica per il beneficio di tutta l’umanità.

Malta e la scommessa sull’economia dell’innovazione

La Repubblica di Malta ha formalizzato la sua adesione durante una cerimonia svoltasi nella città di Kalkara, alla presenza di funzionari della NASA e del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti.

“Oggi ho il piacere di dare il benvenuto alla Repubblica di Malta nella comunità degli Accordi Artemis“, ha dichiarato l’amministratore della NASA Jared Isaacman. “Aderendo a questa coalizione in continua espansione, Malta ribadisce l’impegno condiviso per un’esplorazione spaziale pacifica, trasparente e responsabile. Questi impegni ci proteggono dal caos e dalla confusione e tracciano un percorso responsabile per ogni nazione che osa realizzare l’impossibile nello Spazio“.

Il Ministro dell’Istruzione, della Gioventù, dello Sport, della Ricerca e dell’Innovazione di Malta, Clifton Grima, ha firmato gli Accordi Artemis a nome del Paese: “Malta sta compiendo un passo decisivo per posizionarsi all’interno di un settore globale ad alto valore aggiunto e guidato dall’innovazione“, ha affermato Grima. “Questa iniziativa rafforza il nostro quadro di governance, accresce la credibilità internazionale di Malta e crea nuove opportunità per attrarre investimenti, sviluppare competenze e generare occupazione di qualità nell’economia spaziale“.

Alla firma hanno assistito anche l’ambasciatrice statunitense Somers W. Farkas e il Vice Primo Ministro Ian Borg, a testimonianza di un rapporto bilaterale che affonda le sue radici nella storia. L’adesione di Malta avviene in un momento in cui la NASA sta delineando nuove opportunità per i Paesi firmatari, invitandoli ad approfondire la loro partecipazione ai programmi che mirano a riportare l’uomo sulla superficie lunare.

L’Irlanda guarda oltre l’orizzonte verso una presenza stabile sulla Luna

Poche ore dopo Malta, anche l’Irlanda ha siglato gli Accordi presso il quartier generale della NASA a Washington. Il Paese, già membro di lunga data dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), si unisce ora agli altri Stati membri dell’ESA che hanno già sottoscritto il protocollo. Il ministro per l’Impresa e l’Occupazione, Peter Burke, ha firmato il documento sottolineando lo spirito d’esplorazione del popolo irlandese, da sempre abituato a guardare oltre l’orizzonte. L’ingresso dell’Irlanda coincide con una fase cruciale del programma: dopo il successo di Artemis II, l’obiettivo si è spostato dalla semplice dimostrazione tecnologica alla costruzione di una base stabile per una presenza umana duratura.

Jared Isaacman ha ribadito che l’Irlanda entra a far parte della comunità in un momento fondamentale, in cui le missioni non serviranno più solo a “piantare bandiere“, ma a stabilire una campagna sostenuta di attività sulla superficie lunare. La cerimonia è stata celebrata con la partecipazione di rappresentanti del Congresso e del Dipartimento di Stato.

I principi degli Accordi Artemis per un futuro sicuro nello Spazio

Istituiti nel 2020 su iniziativa degli Stati Uniti e di sette nazioni fondatrici, gli Accordi Artemis nascono per rispondere al crescente interesse verso le attività lunari da parte di governi e aziende private. Si tratta di un insieme di principi pratici pensati per migliorare la sicurezza e il coordinamento tra nazioni che condividono la stessa visione dell’esplorazione planetaria. Firmare questi accordi comporta l’impegno a esplorare in modo pacifico, a prestare assistenza in caso di necessità e a rendere pubblici i dati scientifici per il progresso comune. Inoltre, il trattato prevede lo sviluppo di buone pratiche per evitare interferenze dannose tra le attività di diversi operatori e per preservare i siti di importanza storica, come quelli dei primi allunaggi.