Spazio, si rafforza la cooperazione tra Europa e Giappone nella difesa planetaria: accordo ESA-JAXA per la missione Ramses

Si rafforza la cooperazione tra Europa e Giappone nel monitoraggio dei corpi celesti che rischiano di colpire la Terra: l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e la sua omologa giapponese (JAXA) hanno infatti firmato un memorandum per approfondire la collaborazione nel campo della difesa planetaria, unitamente a un accordo specifico per la collaborazione sulla missione Ramses (Rapid Apophis Mission for Space Safety), che nel 2028 dovrebbe essere lanciata alla volta dell’asteroide Apophis. Gli accordi sono stati firmati dal direttore generale dell’ESA, Josef Aschbacher, e dal Presidente della JAXA, Hiroshi Yamakawa, presso l’Ambasciata d’Italia a Berlino, alla presenza di rappresentanti istituzionali e industriali europei e giapponesi. L’evento è stato organizzato in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), in seguito alla selezione da parte dell’ESA di OHB Italia come contraente principale per la missione Ramses.

“La difesa planetaria è, per definizione, una responsabilità globale”, ha affermato Aschbacher. “Con le firme odierne, ESA e JAXA passano con decisione da un’intenzione condivisa a un’attuazione concreta, traducendo l’impegno in cooperazione a livello di missione“.

La missione Ramses

Ramses sarà lanciata nel 2028 per un rendez-vous con l’asteroide Apophis in vista del suo eccezionale passaggio ravvicinato alla Terra previsto per aprile 2029. Apophis, con un diametro di circa 375 metri, passerà a soli 32.000 chilometri dalla superficie terrestre, una distanza pari a circa un decimo di quella della Luna e inferiore a quella delle orbite dei satelliti geostazionari. Sebbene non vi sia alcun rischio di impatto, si tratta di un evento estremamente raro, che per un oggetto di queste dimensioni si verifica una volta ogni 5.000-10.000 anni.

Visibile a occhio nudo nel cielo notturno per un massimo di due miliardi di persone sulla Terra, l’evento offrirà un’opportunità unica per la ricerca scientifica. Ramses accompagnerà l’asteroide durante il flyby, osservando come la gravità terrestre ne modificherà forma, superficie e movimento. Confrontando le misurazioni prima e dopo il passaggio, si potranno ottenere informazioni fondamentali su struttura, composizione e comportamento degli asteroidi, utili anche per future strategie di deviazione.

L’ESA coordina la progettazione, l’integrazione e le operazioni del veicolo spaziale della missione. La JAXA fornirà elementi chiave, tra cui pannelli solari leggeri, un sensore a infrarossi e il lancio tramite il razzo H3. La collaborazione si inserisce nel solco delle precedenti partecipazioni di JAXA a missioni come Hera e nelle cooperazioni in corso tra ESA e JAXA, tra cui EarthCARE e BepiColombo.