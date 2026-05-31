Speleologo bloccato nella grotta dei Cinghiali Volanti a Garessio: soccorsi in corso a 120 metri di profondità

Uno speleologo è rimasto bloccato nella grotta dei Cinghiali Volanti, nel comune di Garessio, in provincia di Cuneo. L’uomo si troverebbe a circa 120 metri di profondità e sarebbe rimasto bloccato probabilmente a causa di una roccia. La situazione ha richiesto l’attivazione immediata dei soccorsi specializzati. Sul posto è intervenuto il soccorso alpino e speleologico piemontese, chiamato a operare in un contesto complesso e delicato, data la profondità alla quale si troverebbe lo speleologo e la possibile presenza di un ostacolo roccioso.

Allarme lanciato intorno alle 17

L’allarme è stato lanciato intorno alle 17, dando il via alla macchina dei soccorsi. Le prime informazioni indicano che l’uomo sarebbe bloccato all’interno della cavità, a una profondità stimata di circa 120 metri, nella grotta dei Cinghiali Volanti.

Le operazioni di recupero in ambiente ipogeo richiedono personale altamente specializzato, attrezzature specifiche e un coordinamento accurato tra le diverse squadre impegnate. La profondità indicata e la possibilità che lo speleologo sia bloccato da una roccia rendono l’intervento particolarmente impegnativo.

Attivate le delegazioni di Piemonte, Liguria e Lombardia

Per gestire l’intervento sono stati attivati i soccorritori delle delegazioni piemontese, ligure e lombarda. La mobilitazione di più delegazioni evidenzia la complessità dell’operazione e la necessità di disporre di squadre numerose e qualificate per intervenire in sicurezza nella grotta dei Cinghiali Volanti.

Gli interventi speleologici richiedono una presenza coordinata di tecnici capaci di muoversi in ambienti sotterranei, spesso stretti, profondi e difficilmente accessibili. La partecipazione delle delegazioni di tre regioni indica un dispositivo di soccorso ampio, predisposto per affrontare le diverse fasi dell’intervento.

Commissione medica e disostruttori coinvolti nelle operazioni

Oltre ai soccorritori delle delegazioni territoriali, sono stati attivati anche la commissione medica e i disostruttori. La presenza della componente medica è fondamentale per valutare le condizioni dello speleologo e garantire assistenza durante le operazioni di recupero.

L’attivazione dei disostruttori è un elemento centrale dell’intervento. Il loro coinvolgimento lascia intendere la necessità di operare su eventuali ostacoli presenti all’interno della cavità, in particolare considerando che l’uomo sarebbe bloccato probabilmente da una roccia. Le operazioni dovranno quindi tenere conto sia della sicurezza dello speleologo sia delle condizioni strutturali dell’ambiente sotterraneo.

Al momento, le informazioni disponibili indicano che l’uomo sarebbe bloccato probabilmente da una roccia. Sono impegnati il soccorso alpino e speleologico piemontese, i soccorritori delle delegazioni piemontese, ligure e lombarda, la commissione medica e i disostruttori.