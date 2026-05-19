Spettacolare congiunzione astronomica: Luna, Giove e Venere illuminano il cielo di Sinnai | FOTO

Una straordinaria congiunzione astronomica ha catturato l’attenzione degli abitanti di Sinnai, con la Luna, Giove e Venere allineati in un quadro celeste mozzafiato. L’evento, visibile a occhio nudo, è stato immortalato da Alessandro Casula dalla terrazza di casa, offrendo immagini che resteranno impresse nella memoria degli appassionati di cielo e stelle. Alle ore 22:00, il cielo sopra Sinnai (CA) si è acceso di una luce particolare, grazie alla combinazione di Luna crescente, Giove e Venere, visibili in una congiunzione larga che ha reso la notte incredibilmente suggestiva.

La fotografia principale mostra la Luna in primo piano, con la sua luce argentea che illumina le case sottostanti, mentre i due pianeti brillano distinti ma vicini, creando un effetto scenografico unico. L’evento ha reso evidente anche la delicatezza della luce urbana, che non ha oscurato la visibilità dei corpi celesti, permettendo così di godere appieno della bellezza del cielo notturno.

Tecnica fotografica: il dettaglio dietro l’obiettivo

Le immagini sono state catturate con una Canon EOS 5D Mark III, abbinata a un obiettivo Canon EF 70-200 L IS f/2.8, una combinazione che consente di ottenere scatti nitidi e dettagliati anche in condizioni di bassa luminosità. Grazie alla competenza del fotografo, ogni dettaglio della superficie lunare e la brillantezza dei pianeti sono resi in maniera straordinaria, offrendo un punto di osservazione privilegiato per gli appassionati.

Questo tipo di congiunzione astrale rappresenta un’opportunità rara per chi ama osservare il cielo. La vicinanza apparente di Luna, Giove e Venere crea un fenomeno visivo facilmente riconoscibile, che unisce bellezza estetica e interesse scientifico. Gli scatti mostrano come l’allineamento dei corpi celesti possa essere valorizzato da un contesto urbano, integrando le luci della città con la naturale luminosità dei pianeti e della Luna. Questo rende l’evento non solo un fenomeno scientifico, ma anche un soggetto artistico di grande impatto.