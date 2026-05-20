Stasera nuova congiunzione: la Luna e Giove si abbracciano tra le stelle dei Gemelli

Nelle prime ore della notte di oggi, mercoledì 20 maggio, l’orizzonte occidentale si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico astronomico grazie a una congiunzione speciale. Una sottile ed elegante falce di Luna crescente si troverà a passare vicinissima a Giove, il gigante gassoso del nostro Sistema Solare, che brillerà come un diamante luminoso. Questo incontro ravvicinato si consumerà sullo sfondo suggestivo della costellazione dei Gemelli. Accanto a questa straordinaria coppia cosmica si potranno infatti scorgere chiaramente Castore e Polluce, le stelle gemelle più celebri del cielo boreale.

Come vedere lo spettacolo e dove guardare

Per godersi questo show spaziale non serviranno telescopi costosi o attrezzature professionali. L’avvicinamento prospettico sarà perfettamente visibile a occhio nudo, a patto di avere un cielo limpido e privo di nubi pesanti. Il consiglioè quello di guardare verso Ovest subito dopo il tramonto, non appena il blu del cielo inizierà a farsi più intenso e scuro. La Luna crescente farà da guida ideale: una volta individuata la sua forma arcuata, sarà impossibile non notare il punto luminosissimo situato nelle sue immediate vicinanze, ovvero il pianeta Giove.

C’è anche Venere a fare da spettatore

La serata riserva un’ulteriore sorpresa per gli amanti delle osservazioni serali. Spostando leggermente lo sguardo sempre all’interno del perimetro dei Gemelli, si noterà un altro faro di luce naturale estremamente intenso. Si tratta di Venere che in questo periodo dell’anno sta offrendo performance visive straordinarie. La sua presenza contemporanea nella medesima costellazione arricchisce la volta celeste, trasformando una semplice congiunzione in un raro e spettacolare affollamento di mondi distanti.