Stellantis e Dongfeng: una nuova alleanza strategica per i veicoli a nuova energia in Europa

In una mossa destinata a segnare una svolta nel panorama automotive europeo, Stellantis e Dongfeng Group hanno ufficialmente firmato un memorandum d’intesa non vincolante per rafforzare e ampliare la loro storica collaborazione, che dura da 34 anni. L’accordo segna l’avvio di un progetto ambizioso: la creazione di una joint venture con sede in Europa che opererà in settori chiave come vendita, distribuzione, produzione, acquisti e ingegneria di veicoli a nuova energia (NEV), con un focus iniziale su mercati selezionati del continente. Questa intesa, pur non vincolante, rappresenta un passo concreto verso la realizzazione di una partnership internazionale più strutturata, in grado di mettere in campo le rispettive competenze per competere efficacemente in un mercato in rapida evoluzione, sempre più orientato alla sostenibilità e all’elettrificazione.

Verso una nuova joint venture europea

Al centro del progetto c’è l’intenzione di costituire una nuova entità societaria con sede in Europa, guidata da Stellantis, che avrà la responsabilità di gestire la vendita e la distribuzione dei NEV premium a marchio Voyah di Dongfeng nei mercati selezionati del continente europeo. Questa iniziativa si basa sulla convinzione che la combinazione del posizionamento di Dongfeng nel segmento dei veicoli a nuova energia e della solida rete di Stellantis possa creare un vantaggio competitivo rilevante.

La nuova joint venture non si limiterà alla semplice distribuzione: includerà anche attività congiunte di acquisto e ingegneria, con l’obiettivo di valorizzare l’ecosistema cinese altamente competitivo dei veicoli a nuova energia sviluppato da Dongfeng. Tale collaborazione consentirà di ottimizzare le sinergie tra tecnologia, processi e competenze, favorendo un’offerta di prodotti ancora più ampia e competitiva sul mercato europeo.

Produzione in Francia e focus sul Made in Europe

Uno degli aspetti più significativi dell’accordo riguarda la prospettiva di avviare la produzione dei NEV Dongfeng presso lo stabilimento di Rennes in Francia, rispettando le normative europee e i requisiti del Made in Europe. Questo elemento riflette un impegno concreto non solo verso il mercato locale, ma anche verso l’ecosistema industriale europeo, con potenziali benefici occupazionali e tecnologici per il territorio francese.

La prospettiva di produzione sul suolo europeo si inserisce in un contesto più ampio di transizione verso la mobilità sostenibile, rispondendo alle aspettative dei consumatori ma anche alle normative sempre più stringenti in materia di emissioni e sostenibilità ambientale.

Una dichiarazione chiave del CEO di Stellantis

Commentando l’accordo, Antonio Filosa, CEO di Stellantis, ha sottolineato l’importanza strategica della nuova fase della partnership con Dongfeng: “i piani annunciati oggi portano la collaborazione recentemente rafforzata con Dongfeng a una nuova dimensione, quella di una partnership internazionale al servizio dei clienti di tutto il mondo. Questo nuovo capitolo consentirà di offrire una gamma ancora più ampia di prodotti a prezzi competitivi, valorizzando la presenza globale di Stellantis e l’accesso di Dongfeng all’avanzato ecosistema cinese dei veicoli a nuova energia“.

Questa dichiarazione mette in luce non solo l’orizzonte globale dell’iniziativa, ma anche l’intento di combinare punti di forza differenti per servire un pubblico sempre più vasto e diversificato, consolidando la posizione di Stellantis come protagonista della mobilità del futuro.

Un ecosistema competitivo e un mercato in trasformazione

La partnership tra Stellantis e Dongfeng si inserisce in un momento storico in cui il settore automotive sta vivendo una trasformazione profonda, spinta dall’elettrificazione, dalla digitalizzazione e da nuovi modelli di consumo. L’alleanza tra un gruppo europeo con una forte presenza internazionale e una realtà cinese con esperienza consolidata nei veicoli a nuova energia crea un framework potenzialmente vincente per affrontare le sfide competitive a livello globale.

Con questa intesa, Stellantis e Dongfeng mirano non solo a consolidare la loro collaborazione storica, ma anche a costruire una piattaforma più ampia e integrata, capace di rispondere con tempestività alle nuove esigenze del mercato e di promuovere una gamma di NEV che possa soddisfare le aspettative dei clienti europei e internazionali.