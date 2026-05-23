“Stelle per tutti sotto al cielo di Viseggi”: il 30 maggio una serata pubblica dedicata alla divulgazione inclusiva dell’astronomia

Sabato 30 maggio, il Parco Scientifico di Monte Viseggi aprirà le proprie porte per una serata pubblica dedicata all’osservazione del cielo e alla divulgazione inclusiva dell’astronomia. L’evento, dal titolo “Stelle per tutti sotto al cielo di Viseggi”, è promosso nell’ambito della: “Giornata Nazionale della divulgazione inclusiva dell’Astronomia, con serate osservative pubbliche e osservatori aperti anche alle persone con disabilità. Iniziativa collegata alle attività della Sezione Divulgazione UAI”. L’iniziativa è promossa dall’Unione Astrofili Italiani – UAI e viene portata sul territorio dall’Istituto Culturale Astrofili Spezzini, delegazione territoriale UAI per La Spezia, Val di Vara e Lunigiana.

L’Istituto Culturale Astrofili Spezzini è da sempre in prima linea nella realizzazione di manifestazioni pubbliche dedicate alla divulgazione scientifica e astronomica, con una particolare attenzione ai temi dell’accessibilità e dell’inclusione. In questa direzione, l’associazione sta lavorando per rendere il Parco Scientifico di Monte Viseggi un luogo sempre più inclusivo, accogliente e fruibile anche dalle persone con disabilità.

Per questa occasione, il Parco Scientifico di Monte Viseggi, che ospita le uniche specole pubbliche dell’intera provincia della Spezia, accoglierà il pubblico per una serata gratuita di osservazione astronomica, pensata in particolare per favorire la partecipazione delle persone con ogni tipo di disabilità, dei loro familiari e accompagnatori.

L’evento gode del patrocinio di Unione Astrofili Italiani, Comune della Spezia, ASL n. 5 e Vivere Insieme, e vede la partecipazione attiva di Canottieri Velocior La Spezia, del Centro Socio Educativo Il Nuovo Volo e del CTD di Gaggiola.

La serata nasce con l’obiettivo di rendere il cielo, la scienza e la bellezza dell’astronomia accessibili a tutti, in un contesto pubblico, accogliente e condiviso. Un’occasione per vivere insieme l’emozione dell’osservazione delle stelle, valorizzando il diritto di ciascuno a partecipare alla cultura scientifica e alla scoperta del cielo.

L’ingresso è gratuito. Sono ancora disponibili alcuni posti.