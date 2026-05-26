Stretto di Hormuz, la riapertura non basta: il Golfo resta bloccato da 160 petroliere e 170 milioni di barili

La possibile riapertura dello Stretto di Hormuz, inserita tra i punti del memorandum d’intesa in discussione tra le parti, viene letta come un segnale di allentamento delle tensioni tra Stati Uniti e Iran. Si tratta di un passaggio rilevante sul piano diplomatico e strategico, perché lo Stretto rappresenta uno degli snodi più sensibili per il trasporto globale di petrolio e per gli equilibri energetici internazionali. La fine del blocco, tuttavia, non coinciderebbe con un ritorno immediato alla normalità. Secondo analisi rilanciate dalla Cnn, il dopo-riapertura sarebbe destinato ad aprire una fase estremamente complessa per il sistema del trasporto petrolifero nel Golfo. L’emittente americana definisce infatti la situazione post-riapertura un vero e proprio “incubo logistico”, sottolineando come la ripresa dei flussi richieda una sequenza articolata di operazioni prima che il sistema possa tornare a regime.

Nel Golfo restano ferme oltre 160 petroliere

Il dato più critico riguarda le navi ancora bloccate nell’area. Nel Golfo restano ferme oltre 160 petroliere, con circa 170 milioni di barili di greggio a bordo. Prima ancora di parlare di piena riapertura dello Stretto di Hormuz, queste navi dovranno defluire dai corridoi di transito e liberare progressivamente le rotte marittime.

L’operazione non sarebbe né rapida né automatica. Il passaggio delle petroliere dovrà essere gestito tenendo conto della capacità dei porti, delle condizioni di sicurezza della navigazione e della necessità di evitare nuovi ingorghi lungo una delle vie marittime più delicate del mondo. Secondo gli analisti di Kpler, il ripristino completo del traffico potrebbe richiedere fino a tre mesi.

Petrolio e trasporti, perché il ritorno alla normalità sarà lento

La possibile riapertura dello Stretto di Hormuz non risolve da sola le difficoltà accumulate durante il blocco. Il sistema del trasporto petrolifero nel Golfo dipende infatti da una catena di operazioni interconnesse: uscita delle navi bloccate, riattivazione dei corridoi di navigazione, gestione delle capacità portuali, smaltimento delle scorte e ripartenza progressiva della produzione.

Il quadro descritto dagli analisti evidenzia come il nodo principale non sia soltanto l’atto formale della riapertura, ma la capacità del sistema energetico di assorbire gli effetti del blocco. Anche con lo Stretto nuovamente accessibile, il traffico delle petroliere dovrà essere riorganizzato in modo graduale, mentre il mercato petrolifero continuerà a confrontarsi con le conseguenze operative della crisi.

Scorte accumulate a terra, raffinerie e depositi sotto pressione

Il secondo nodo riguarda le scorte di petrolio accumulate a terra durante il blocco. Raffinerie e depositi si sono progressivamente saturati perché il petrolio estratto non poteva essere spedito. Questo accumulo rappresenta un ulteriore ostacolo alla normalizzazione della produzione e della distribuzione.

Prima di riportare la produzione ai livelli ordinari, sarà necessario smaltire gli stock accumulati nei depositi e nelle infrastrutture di stoccaggio. La saturazione delle raffinerie e dei terminali logistici potrebbe quindi rallentare ulteriormente la ripresa del sistema, anche in presenza di una riapertura formale dello Stretto di Hormuz.

Il riavvio dei pozzi nel Medio Oriente resta il passaggio più delicato

Il terzo passaggio, indicato come il più delicato, riguarda il riavvio dei pozzi nel Medio Oriente. Dopo settimane di stop o di produzione ridotta, gli impianti non possono essere semplicemente riaccesi. La ripartenza richiede interventi graduali e tecnicamente complessi per ristabilire pressioni, flussi e condizioni di sicurezza nei giacimenti.

La fase di riavvio dovrà quindi essere gestita con cautela, perché il sistema produttivo petrolifero non può tornare immediatamente ai livelli precedenti al blocco. La complessità tecnica degli impianti e la necessità di garantire stabilità e sicurezza rendono questo passaggio uno dei fattori chiave per determinare i tempi effettivi della ripresa.

Infrastrutture danneggiate, tempi lunghi per raffinerie e nodi logistici

A pesare sul quadro complessivo resta anche il capitolo delle infrastrutture danneggiate durante il conflitto. Raffinerie, impianti energetici e nodi logistici potrebbero richiedere mesi, se non anni, per tornare pienamente operativi. Questo elemento rischia di prolungare le difficoltà anche dopo la riapertura dello Stretto.

Il ripristino delle infrastrutture sarà determinante per la stabilità dell’intero sistema energetico regionale. Senza una piena operatività di raffinerie, terminali, impianti e collegamenti logistici, la ripresa dei flussi petroliferi resterà parziale e condizionata da colli di bottiglia operativi.

Sistema energetico globale ancora sotto pressione

La possibile riapertura dello Stretto di Hormuz rappresenta dunque un segnale politico importante, ma non elimina le criticità accumulate nel corso della crisi. Il deflusso di oltre 160 petroliere, la gestione di 170 milioni di barili di greggio, lo smaltimento delle scorte a terra, il riavvio dei pozzi e la riparazione delle infrastrutture danneggiate compongono un quadro complesso.

Per questo, anche con Hormuz formalmente riaperto, gli analisti avvertono che il sistema energetico globale resterà sotto pressione. La normalizzazione dei traffici e della produzione petrolifera nel Golfo non dipenderà soltanto dalla fine delle ostilità, ma dalla capacità di riportare gradualmente a regime una rete logistica, industriale e infrastrutturale profondamente stressata dal conflitto.