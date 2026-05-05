Stretto di Hormuz, l’Iran lancia il sistema di permessi mentre l’Ukmto segnala un incidente

L’Iran ha ufficialmente lanciato un nuovo meccanismo per la gestione del traffico marittimo attraverso lo Stretto di Hormuz, una delle rotte più sensibili per il commercio energetico internazionale. A riportarlo è Press TV, secondo cui il sistema è già operativo e introduce nuove procedure per le navi che intendono attraversare l’area. In base al nuovo quadro annunciato, tutte le unità navali dirette nello Stretto di Hormuz riceveranno un’e-mail dall’indirizzo ufficiale info@PGSA.ir. Il messaggio conterrà le norme e i regolamenti da rispettare per il passaggio. Le navi saranno quindi tenute ad adeguare le proprie operazioni a questo sistema e a ottenere un permesso di transito prima di attraversare lo Stretto.

Un sistema di governance sovrana già operativo

L’iniziativa è stata descritta come un sistema di governance sovrana e, secondo quanto riferito, diventa da subito operativa nello Stretto di Hormuz. La misura introduce un nuovo livello di controllo amministrativo e regolatorio su una rotta marittima che ha un ruolo centrale negli equilibri energetici globali. Attraverso lo Stretto di Hormuz transita infatti circa il 20% di tutto il petrolio commercializzato a livello internazionale. Proprio per questo motivo, qualsiasi cambiamento nelle modalità di gestione del traffico marittimo nell’area assume una rilevanza immediata non solo per gli operatori navali, ma anche per i mercati energetici e per la sicurezza della navigazione.

Permesso di transito e comunicazioni via e-mail

Il nuovo meccanismo prevede che le navi ricevano le istruzioni operative tramite una comunicazione inviata dall’indirizzo ufficiale. All’interno dell’e-mail saranno indicate le norme e i regolamenti per il passaggio nello Stretto di Hormuz. Le navi che intendono transitare dovranno adeguare le proprie operazioni al quadro normativo previsto dal nuovo sistema e ottenere un permesso di transito prima di attraversare lo Stretto. La procedura, secondo quanto riportato, riguarda tutte le navi che intendono percorrere questa rotta marittima.

Parallelamente all’annuncio del nuovo sistema iraniano, l’agenzia britannica per la sicurezza marittima Ukmto ha segnalato su X un incidente nello Stretto di Hormuz. La comunicazione riguarda una nave mercantile che sarebbe stata colpita da un proiettile non identificato.

L’Ukmto ha riferito di “avere ricevuto una segnalazione di un incidente nello Stretto di Hormuz. Una fonte verificata ha riferito che una nave mercantile è stata colpita da un proiettile non identificato. L’impatto è sconosciuto al momento della segnalazione. Si consiglia alle navi di segnalare qualsiasi attività sospetta all’Ukmto, mentre le autorità indagano”.

Sicurezza marittima e attenzione internazionale

La segnalazione dell’Ukmto aggiunge un ulteriore elemento di attenzione in un’area già strategica per il traffico petrolifero internazionale. Lo Stretto di Hormuz rappresenta un passaggio cruciale per il commercio marittimo e per l’approvvigionamento energetico globale, motivo per cui ogni incidente nella zona viene monitorato con particolare attenzione.

Al momento, secondo quanto riportato nella segnalazione, l’impatto dell’episodio sulla nave mercantile resta sconosciuto. Le autorità stanno indagando, mentre alle navi viene raccomandato di segnalare qualsiasi attività sospetta all’Ukmto.