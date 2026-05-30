Stromboli, conclusa l’attività effusiva da tracimazione lavica, campo lavico in raffreddamento

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che, dall’analisi delle immagini della rete di telecamere di sorveglianza, si osserva che l’attività effusiva da tracimazione lavica dall’area craterica Nord dello Stromboli, iniziata il 29 maggio, si è conclusa. “Il campo lavico è in raffreddamento, mentre continua l’ordinaria attività stromboliana da entrambe le aree crateriche Nord e Centro-Sud e, con una intensità variabile, lo spattering dall’area craterica Nord. Dal punto di vista sismico, l’ampiezza media del tremore vulcanico si attesta attualmente nella fascia dei valori medi. Non si segnalano variazioni significative nel tasso di occorrenza e nell’ampiezza degli explosion-quakes. L’analisi delle serie dei segnali delle stazioni GNSS ad alta frequenza non evidenzia deformazioni del suolo significative”, rende noto l’INGV-OE.