Stromboli, nuova attività effusiva dal cratere Nord: colata lavica lungo la Sciara del Fuoco

Una nuova fase di attività vulcanica è stata registrata sullo Stromboli, dove si osserva una colata lavica attiva che sta interessando la Sciara del Fuoco. Secondo quanto comunicato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, le immagini delle telecamere di sorveglianza mostrano che, a partire dalle ore 09:32, è iniziata un’attività effusiva da tracimazione lavica nell’area craterica Nord del vulcano. Il materiale lavico sta dando origine a un flusso che si sviluppa lungo il versante della Sciara del Fuoco, il principale canalone di scorrimento delle colate dell’isola.

Dal punto di vista della sismologia, l’INGV riferisce che dalle circa 4 di oggi l’ampiezza media del tremore vulcanico ha mostrato un incremento progressivo, passando da valori medi a valori alti. Non risultano invece variazioni significative nel tasso di occorrenza né nell’ampiezza degli explosion quakes, gli eventi tipici delle esplosioni stromboliane. Le analisi dei segnali provenienti dalla rete GNSS ad alta frequenza non evidenziano al momento deformazioni significative del suolo, un dato che suggerisce l’assenza di movimenti profondi rilevanti della struttura vulcanica nelle ultime ore.