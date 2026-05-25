Stromboli, test per il nuovo sistema di allarme per maremoto e attività del vulcano

Giovedì 28 maggio, tra le 10:30 e le 14:00, verranno eseguiti test operativi a Stromboli per l’entrata in esercizio sperimentale del nuovo sistema di allarme per la segnalazione di maremoto e per l’attività esplosiva parossistica del vulcano. I test si svolgeranno in due fasi: la prima fase riguarderà la segnalazione di una esplosione parossistica; la seconda, la segnalazione di un maremoto. Il suono delle sirene che su Stromboli e Ginostra annunceranno i test sarà preceduto dal messaggio vocale in italiano ed inglese: “questo è un messaggio di test della Protezione Civile, non è richiesta alcuna azione”.