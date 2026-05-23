Svelato il mistero dei terremoti oceanici “a orologeria”

Per oltre 3 decenni scienziati di tutto il mondo hanno cercato di decifrare un enigma geologico affascinante che si nasconde nelle fredde profondità dei nostri oceani. In alcune specifiche aree del pianeta, i terremoti sottomarini si verificano con una regolarità impressionante, quasi come se fossero scanditi in modo perfetto dalle lancette di un orologio, mantenendo inoltre una magnitudo sorprendentemente costante e precisa nel tempo. Oggi, grazie a uno studio innovativo condotto da un team di ricercatori nordamericani e appena pubblicato sulle pagine della prestigiosa rivista Science, abbiamo finalmente una risposta definitiva a questo complesso interrogativo. Il segreto risiede in un meccanismo naturale di frenata idraulica che impedisce a queste faglie di sprigionare un’energia sismica catastrofica, bloccando la rottura e aprendo così la strada a futuri e fondamentali aggiornamenti dei modelli predittivi mondiali.

Il segreto delle zone barriera

La ricerca si è concentrata sulla faglia trasforme di Gofar, una profonda fossa sottomarina che demarca il confine tra la placca tettonica del Pacifico e quella di Nazca, a Ovest dell’Ecuador. In quest’area remota, le 2 immense porzioni di crosta terrestre scorrono l’una contro l’altra alla notevole velocità di 140 millimetri all’anno. Fin dall’inizio delle registrazioni moderne nel 1995, i sismologi hanno notato che questa faglia genera un terremoto di magnitudo 6 ogni 5 o 6 anni.

Per comprendere l’origine di questa straordinaria puntualità, gli scienziati hanno posizionato decine di sismometri direttamente sul fondale oceanico in due distinte campagne di misurazione, svoltesi tra il 2008 e il 2022. I preziosi dati raccolti hanno rivelato che i segmenti principali della faglia sono circondati da particolari zone barriera. Queste aree si sono rivelate essere composte da reti estremamente complesse di faglie minori, capaci di assorbire i continui micro-shock che precedono immancabilmente il sisma principale.

L’effetto frenante dell’acqua marina

Il vero protagonista di questa dinamica geologica è un fenomeno fisico noto come rafforzamento per dilatanza. Quando si verifica l’evento sismico principale, la roccia satura di fluidi che circonda le zone di tamponamento si sposta e si espande. In questo preciso istante, ingenti quantità di acqua marina si riversano rapidamente all’interno delle nuove fessure createsi nel fondale.

Questo afflusso improvviso altera drasticamente la pressione interna, causando un vero e proprio blocco meccanico della roccia che impedisce un ulteriore scivolamento delle placche tettoniche. Queste barriere rappresentano componenti profondamente attive e dinamiche dell’intero sistema geologico. Il loro intervento provvidenziale arresta la progressione del sisma ciclo dopo ciclo, impedendo all’evento di ingigantirsi.

Implicazioni per la sicurezza globale

Gli scienziati hanno da tempo osservato che i terremoti generati lungo le faglie trasformi oceaniche risultano sistematicamente meno potenti rispetto a quanto suggerirebbero le enormi pressioni geologiche in gioco. Sebbene la faglia di Gofar si trovi in un’area disabitata e non rappresenti alcuna minaccia diretta per i centri urbani o per la vita umana, le scoperte effettuate in questa regione offrono strumenti preziosi per comprendere le dinamiche di zone sismiche ben più vicine alle nostre città.

I terremoti che colpiscono le faglie continentali restano ancora oggi tristemente imprevedibili. Tuttavia, ogni passo avanti nella comprensione della complessa fisica sismica ci avvicina alla possibilità di anticipare con maggiore precisione questi fenomeni distruttivi. Le future esplorazioni geologiche, possibilmente supportate da trivellazioni mirate dei fondali, avranno il cruciale compito di verificare se il medesimo processo di infiltrazione idrica e fratturazione della roccia protegga anche altre faglie sparse per il globo.