Tecnologia italiana salva una vita in Colombia: una rinascita firmata ECMO

Sahara Romero è una giovane donna che, dopo anni di lotta contro una grave cardiopatia, ha finalmente trovato una nuova speranza e la possibilità di vivere senza paura. Il suo percorso, che ha visto momenti di estrema gravità clinica, ha avuto un momento decisivo al Congresso EuroELSO di Dublino (6-8 maggio), dove è stata raccontata come esempio di come l’innovazione tecnologica nel settore della medicina cardiovascolare possa fare la differenza. Non si tratta di un semplice caso clinico, ma di una vera e propria rinascita, un cammino di determinazione e tecnologia avanzata che ha cambiato radicalmente il destino di una giovane donna.

La diagnosi e il cammino di sofferenza

Sahara ha vissuto con la cardiopatia fin dalla sua preadolescenza. I primi segnali di scompenso cardiaco sono emersi quando aveva solo undici anni. “Durante attività semplici, come le lezioni di ginnastica, mi affaticavo molto e sentivo dolore al petto. All’inizio non era chiaro cosa stesse succedendo”, racconta Sahara. Da quel momento, la sua vita è stata scandita da controlli medici, limitazioni e un continuo bisogno di attenzioni sanitarie.

Gli anni sono passati, e la situazione clinica di Sahara si è complicata progressivamente. Fino a quando è arrivata a dipendere dal supporto ECMO in ben quattro occasioni diverse. L’ultima di queste, nel marzo 2023, ha segnato un punto di non ritorno: il suo cuore non era più in grado di garantire una funzione adeguata e il trapianto cardiaco è diventato l’unica opzione per salvarle la vita.

La fase critica: ECMO e supporto vitale

Il 31 marzo 2023, Sahara è stata collegata al sistema ECMO (ossigenazione extracorporea a membrana) a causa della grave insufficienza cardiaca e del progressivo cedimento degli organi vitali. “L’obiettivo era chiaro: sostituire temporaneamente le funzioni cardiache e polmonari, guadagnando il tempo necessario per stabilizzare la paziente in attesa del trapianto”, ha spiegato il dottor Mario Andrés Mercado Díaz, specialista in terapia intensiva della Clínica Shaio di Bogotá.

Proprio in questa fase critica entra in gioco ECMOlife, un dispositivo di supporto extracorporeo sviluppato dall’azienda italiana Eurosets, leader nel distretto biomedicale dell’area nord di Modena. Questo sistema è stato pensato per affiancare i medici nei momenti di massima urgenza, quando ogni decisione è fondamentale e la continuità del supporto vitale diventa decisiva.

“ECMOlife ci ha permesso di supportare meccanicamente il cuore, monitorare costantemente i parametri vitali fondamentali e gestire in sicurezza una fase di straordinaria complessità”, racconta Estefanía Giraldo Bejarano, infermiera specializzata in ECMO. “Era essenziale creare le condizioni perché Sahara potesse arrivare al trapianto nelle migliori condizioni possibili”.

Un anno di attesa e determinazione

Nel corso di un anno complesso, contrassegnato da più momenti di grave instabilità clinica, il supporto ECMO è stato attivato in diverse fasi. Sahara ha vissuto attimi di grande incertezza, ma anche di speranza. Ha festeggiato il suo compleanno accanto ai familiari, in una stanza d’ospedale, in attesa di una notizia che, finalmente, è arrivata: un cuore compatibile era disponibile per il trapianto.

Durante tutto questo periodo, il supporto ECMO ha giocato un ruolo cruciale, preservando la funzionalità degli organi e creando le condizioni ideali per una ripresa post-operatoria più rapida ed efficace. La tecnologia, ancora una volta, ha svolto un ruolo determinante nel garantire a Sahara una nuova vita.

Il trapianto: una nuova vita

Con il trapianto del cuore, Sahara ha iniziato una nuova fase della sua vita, fatta di rinnovata consapevolezza e di piccoli traguardi quotidiani. “Ora posso pensare al domani senza paura”, afferma Sahara, segno evidente di come la sua vita sia cambiata profondamente. Un cammino che non ha solo significato la sopravvivenza, ma una vera e propria rinascita. Sahara ha conquistato finalmente una normalità che per anni era stata solo un sogno, fatta di autonomia, progetti e una serenità che le era sempre sfuggita.

Il caso di Sahara rappresenta un esempio concreto di come l’evoluzione delle tecnologie di supporto extracorporeo possa aprire nuove opportunità per i pazienti in condizioni critiche. “Ascoltare la storia di Sahara è stato particolarmente emozionante. Dispositivi come i sistemi ECMO permettono di affrontare situazioni che fino a pochi anni fa avevano opzioni estremamente limitate, migliorando significativamente le prospettive di recupero e la qualità di vita dei pazienti”, ha sottolineato Antonio Petralia, CEO di Eurosets.

La tecnologia, nel caso di Sahara, non è stata un fine in sé, ma un vero e proprio alleato silenzioso nel suo lungo percorso verso la guarigione. Il valore del caso di Sahara risiede proprio in questo: non solo la sopravvivenza, ma la possibilità di tornare a vivere, di sognare e di fare finalmente quelle cose che per tanto tempo erano sembrate irraggiungibili.

Un futuro di speranza grazie all’innovazione

La storia di Sahara ci mostra che, grazie all’innovazione tecnologica e a un’assistenza medica altamente qualificata, è possibile affrontare e superare situazioni che, un tempo, sembravano senza speranza. Il caso di Sahara è un esempio straordinario di come la determinazione, le competenze cliniche specialistiche e la tecnologia di supporto vitale possano davvero cambiare il corso di una vita, trasformando una lunga attesa in una nuova opportunità per vivere.