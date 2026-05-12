Tempeste in Sudafrica, diversi morti e dispersi nella provincia del Capo Occidentale

Almeno sei vittime confermate e cinque dispersi dopo che due fronti meteorologici estremi hanno colpito il Western Cape, la provincia del Capo Occidentale in Sudafrica, per diversi giorni, provocando alluvioni devastanti, tetti spazzati via e centinaia di abitazioni distrutte. Il governo sudafricano ha dichiarato lo stato di disastro nazionale il 4 maggio, dopo che piogge torrenziali, inondazioni e temporali violenti avevano colpito diverse province. Il Western Cape è stato incluso nella dichiarazione di disastro nazionale dal 10 maggio.

Venti con raffiche fino a 130km/h hanno colpito ieri la provincia. Le autorità riferiscono che quasi 2.000 abitazioni sono state allagate o distrutte nelle aree di Philippi, Khayelitsha, Wynberg e zone limitrofe. Secondo le autorità, quasi 6.000 persone risultano particolarmente vulnerabili a causa del disastro meteorologico. Un secondo fronte atmosferico è atteso in giornata, con ulteriori precipitazioni e nuove interruzioni dei servizi previste nella regione.