Temporali pre-monsonici in India: il bilancio delle vittime si aggrava

Il bilancio dei violenti temporali che hanno colpito nei giorni scorsi lo Stato indiano dell’Uttar Pradesh è salito a 111 vittime, secondo quanto riportato dal quotidiano The Hindu che cita fonti del governo locale. Solo ieri la Protezione Civile parlava di 89 morti e almeno 72 feriti. Le precipitazioni e i forti venti che hanno investito la regione sono tipici della fase che precede il monsone in India, ma secondo le autorità hanno mostrato un’intensità superiore alla media stagionale.

Il monsone è un sistema di venti stagionali che cambia direzione tra estate e inverno, influenzando soprattutto l’Asia meridionale. Si forma a causa del diverso riscaldamento tra terraferma e oceano: in estate l’aria calda sulla terra sale e richiama umidità dal mare, portando piogge intense; in inverno il flusso si inverte e prevale tempo più secco. In India il monsone estivo è fondamentale per l’agricoltura, ma può anche causare inondazioni e frane. Questo fenomeno climatico è essenziale per gli equilibri idrici della regione.