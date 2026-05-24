Terremoto a Mindanao: magnitudo 5.5 scuote il sud delle Filippine | DATI e MAPPA

Un terremoto di magnitudo 5.5 ha colpito l’isola di Mindanao nelle Filippine alle 12:48 del 25 maggio 2026, le 18:48 in Italia. Il centro del sisma è stato localizzato a 9.3° Nord e 126.4° Est, con una profondità di 60 km, circa 43 km a nord di Gingoog City. La scossa è stata percepita in diverse città dell’isola, suscitando apprensione tra la popolazione locale. La regione di Mindanao si trova lungo il Cinturone di Fuoco del Pacifico, una delle zone geologicamente più attive del mondo. La presenza di numerose faglie sismiche sottomarine e terrestri spiega l’elevata frequenza di terremoti nella zona.

In particolare, le faglie orientate nord-sud e nord-est–sud-ovest generano spesso scosse moderate, come quella di magnitudo 5.5, che possono estendersi su aree significative. Gli studi geologici indicano che movimenti di faglia lungo il Mar di Sulu e il Mare di Celebes sono responsabili della maggior parte degli eventi sismici registrati nella regione.

Rischio sismico nella zona di Mindanao

Il rischio sismico per le comunità locali è considerevole, soprattutto in aree urbane come Gingoog City e nei villaggi circostanti. La profondità del sisma, 60 km, indica un terremoto intermedio che diffonde l’energia su un territorio più ampio rispetto a scosse superficiali. Le autorità filippine monitorano costantemente i movimenti della crosta terrestre e mantengono sistemi di allerta rapida per minimizzare i danni a infrastrutture e abitazioni. La densità di popolazione e la vulnerabilità degli edifici non antisismici rendono la preparazione preventiva cruciale per ridurre rischi di crolli e feriti.

La zona di Mindanao ha una lunga storia di terremoti significativi. Negli ultimi decenni, diverse scosse di magnitudo superiore a 6.0 hanno provocato danni notevoli e, in alcuni casi, vittime. Il monitoraggio storico evidenzia che eventi come quello del 25 maggio 2026 rientrano tra i fenomeni moderati ma importanti, capaci di allertare le comunità e richiedere interventi rapidi da parte delle autorità locali.

Impatto e monitoraggio attuale

Il terremoto a Mindanao è stato percepito tra le isole e nelle aree adiacenti. Le autorità confermano che il sisma ha avuto epicentro a 43km Utara dari Gingoog City, Filipina, e continuano a monitorare la situazione per eventuali scosse di assestamento. Nonostante la magnitudo moderata, la preparazione e il monitoraggio continuo rimangono fondamentali per ridurre l’impatto sulle comunità locali.

Il terremoto a Mindanao di magnitudo 5.5 sottolinea la vulnerabilità sismica delle Filippine. La combinazione di faglie attive, rischio sismico elevato e precedenti storici dimostra l’importanza di un sistema di monitoraggio efficiente, della preparazione della popolazione e della rapida risposta delle autorità in caso di emergenza.