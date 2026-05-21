Terremoto ai Campi Flegrei: vertice a Bacoli con la Protezione Civile

A seguito della scossa di terremoto magnitudo 4.4 registrata questa mattina nell’area dei Campi Flegrei, è stata immediatamente attivata la macchina dei controlli e del coordinamento istituzionale sul territorio. Nel pomeriggio il Capo Dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano sarà a Bacoli, dove alle 16:30 è previsto un incontro presso il Municipio in piazza Marconi con i sindaci dell’area flegrea per un aggiornamento complessivo sulla situazione e sulle misure in corso. Nel Comune di Bacoli, tra le aree maggiormente interessate e vicine all’epicentro in mare nel Golfo di Pozzuoli, sono in corso verifiche su alcuni edifici privati, che verranno completate nel corso della giornata. Al momento, dopo i sopralluoghi dei Vigili del Fuoco e dei tecnici comunali, non risultano ordinanze di sgombero.

La Regione Campania ha disposto in via precauzionale l’attivazione dell’area di attesa presso l’ex base Nato di Bagnoli. Parallelamente proseguono i controlli sulle scuole della cosiddetta zona rossa flegrea, effettuati dai sindaci interessati e dalla Città Metropolitana di Napoli: al momento non emergono criticità. Esiti analoghi anche per le verifiche sulle strutture sanitarie, condotte dalle Asl competenti.

Sul fronte dei trasporti, i controlli effettuati da EAV e RFI sulle linee ferroviarie non hanno evidenziato danni o anomalie: la circolazione è tornata regolare. La Capitaneria di Porto di Pozzuoli sta completando le verifiche via mare sui costoni per individuare eventuali cedimenti o criticità, che finora non risultano preoccupanti.

All’incontro di coordinamento, svolto in collegamento con il Dipartimento della Protezione Civile, hanno partecipato l’assessora regionale Fiorella Zabatta, i sindaci dei comuni della zona rossa flegrea, la Città Metropolitana di Napoli, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, l’Osservatorio Vesuviano, la stessa Capitaneria di Porto di Pozzuoli, l’Ufficio Scolastico Regionale, rappresentanti del sistema sanitario, le Forze dell’Ordine e i referenti di Terna, oltre a EAV e RFI.