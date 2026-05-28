Terremoto al largo di Palermo, scossa in serata sulla costa centro-settentrionale siciliana | DATI e MAPPA

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 è stata registrata alle 22:02 lungo la costa centro-settentrionale siciliana, nell’area di Palermo. Secondo i dati dell’INGV, l’evento sismico è stato localizzato a una profondità di 31 chilometri. Il punto preciso dell’epicentro è in mare, a nord della città di Palermo. Si tratta di un evento sismico di bassa magnitudo, ma comunque significativo per il monitoraggio della sismicità dell’area costiera palermitana. La costa centro-settentrionale della Sicilia è un settore in cui il monitoraggio sismico assume particolare importanza per la presenza di aree densamente abitate lungo la fascia costiera. Palermo, in particolare, rappresenta il principale centro urbano della zona e ogni evento localizzato nelle sue vicinanze viene seguito con attenzione.

La scossa di magnitudo 2.7 non indica, da sola, un evento di forte energia. Tuttavia, la sua registrazione contribuisce al quadro complessivo della sismicità locale e permette di aggiornare l’osservazione degli eventi che interessano il tratto tirrenico della Sicilia.

Rischio sismico nella zona di Palermo

Il rischio sismico di un territorio non dipende soltanto dalla magnitudo di una singola scossa, ma anche dalla profondità dell’evento, dalla distanza dai centri abitati, dalle caratteristiche dei terreni e dalla vulnerabilità degli edifici.

Nel caso della scossa al largo di Palermo, la magnitudo pari a 2.7 configura un evento contenuto. La profondità di 31 km e la localizzazione in mare sono elementi da considerare nella valutazione complessiva dell’episodio. La Sicilia è una regione in cui il fenomeno sismico è oggetto di costante attenzione. Anche il settore centro-settentrionale dell’isola, compresa l’area di Palermo, rientra in un territorio dove la memoria sismica e il monitoraggio degli eventi hanno un ruolo importante.