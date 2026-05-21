Terremoto Campi Flegrei, concluso lo sciame sismico: gli esiti dei controlli su scuole e assi viari

L’Osservatorio Vesuviano dell’INGV segnala la conclusione dello sciame sismico iniziato alle 5:50 di oggi e costituito da 12 terremoti, con magnitudo massima 4.4, localizzati nell’area Campi Flegrei. Tanta paura tra la popolazione per quella che è stata una delle scosse più forti degli ultimi anni e che ha fatto scattare i controlli su case, scuole e infrastrutture. “All’esito dei controlli e delle verifiche effettuate dall’unità interna bradisismica della Città Metropolitana di Napoli attivata questa mattina immediatamente dopo il sisma verificatosi nell’area flegrea, dai tecnici incaricati non sono state rilevate criticità sui plessi scolastici di competenza dell’ente ricadenti nell’area interessata dal fenomeno bradisismico”, comunica la Città Metropolitana di Napoli. “Solo in taluni casi – fa sapere l’ente metropolitano – sarà necessario interdire piccole aree, operazioni che tuttavia non inficeranno la possibilità di piena fruizione degli edifici. Nessuna criticità rilevata, altresì, sugli assi viari di competenza”.

Anche Anas ha concluso le verifiche avviate questa mattina. A seguito dei controlli effettuati dal personale tecnico, non sono stati riscontrati danni al patrimonio infrastrutturale di competenza.